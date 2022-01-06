Возникает ли цирроз печени у тех, кто не пьет алкоголь

Многие полагают, что цирроз печени возникает только у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Однако, к сожалению, это ошибочное мнение. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Цирроз печени — это конечная стадия многих заболеваний печени. Этот процесс диффузного образования соединительной ткани приводит к нарушению функции органа. Действительно, около 50% цирроза печени связаны со злоупотреблением алкоголя и развитием алкогольной болезни печени. Печень губит этанол сам по себе, даже чистейший и наивысшего качества. Под его воздействием клетки начинают вырабатывать коллаген и происходит замена дееспособной печеночной ткани на совершенно бесполезную соединительную.

Но даже если вы воздерживаетесь от алкоголя или употребляете его крайне редко, это вовсе не значит, что вы защищены от цирроза печени. Остальными 50% причинами возникновения болезни могут быть вирусный гепатит, заболевания желчных путей, действие токсинов, передозировка лекарств, некоторые паразитарные и инфекционные заболевания (например, эхинококкоз, бруцеллез, токсоплазмоз).