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3 часа назад

Опасные болезни, которые врачи могут не заметить

Некоторые опасные заболевания могут протекать совершенно бессимптомно. И без особых анализов ни пациент, ни врач могут даже не догадываться о том, что здоровье находится под угрозой. "Рамблер" расскажет об опасных заболеваниях, которые могут не заметить даже медики.

Опасные болезни, которые врачи могут не заметить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Остановка дыхания во сне

Некоторые люди даже и не подозревают, что страдают апноэ — остановкой дыхания во время глубокого сна. А это заболевание может привести к таким последствиям, как сердечная недостаточность, нарушение сокращающихся ритмов сердца, стенокардии, набору веса. К основным признакам апноэ относят пробуждение в холодном поту с сильным сердцебиением и отдышкой.

Проблемы с щитовидной железой

Болезни щитовидки развиваются бессимптомно и приводят к серьезным гормональным сбоям. И чтобы их предупредить, необходимо регулярно проходить диспансеризацию, которая должна включать в себя УЗИ брюшной полости, почек и области расположения щитовидной железы.

Атеросклероз сосудов

При этом недуге на стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в виде налетов и бляшек, которые со временем увеличиваются. На фоне этого могут возникнуть сосудистая недостаточность, острая ишемия или инфаркт. Обычно об этом заболевании свидетельствуют постоянно холодные ноги.

Гипертония

Гипертония или повышенное артериальное давление негативно сказывается на работе сердца, провоцирует гипертонический криз, кровоизлияние в головном мозге, вызывает патологию работы почек, тромбоз и многое другое. Проблема заключается в том, что, как правило, человек не чувствует повышенное давление. А при малейшей боли в голове он выпивает таблетку, и симптомы проходят. Однако при этом болезнь никуда не уходит.

Болезни и лекарства,
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