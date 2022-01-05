Опасные болезни, которые врачи могут не заметить

Некоторые опасные заболевания могут протекать совершенно бессимптомно. И без особых анализов ни пациент, ни врач могут даже не догадываться о том, что здоровье находится под угрозой. "Рамблер" расскажет об опасных заболеваниях, которые могут не заметить даже медики.

Остановка дыхания во сне

Некоторые люди даже и не подозревают, что страдают апноэ — остановкой дыхания во время глубокого сна. А это заболевание может привести к таким последствиям, как сердечная недостаточность, нарушение сокращающихся ритмов сердца, стенокардии, набору веса. К основным признакам апноэ относят пробуждение в холодном поту с сильным сердцебиением и отдышкой.

Проблемы с щитовидной железой

Болезни щитовидки развиваются бессимптомно и приводят к серьезным гормональным сбоям. И чтобы их предупредить, необходимо регулярно проходить диспансеризацию, которая должна включать в себя УЗИ брюшной полости, почек и области расположения щитовидной железы.

Атеросклероз сосудов

При этом недуге на стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в виде налетов и бляшек, которые со временем увеличиваются. На фоне этого могут возникнуть сосудистая недостаточность, острая ишемия или инфаркт. Обычно об этом заболевании свидетельствуют постоянно холодные ноги.

Гипертония