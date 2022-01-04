Симптомы тромбоза, которые надо знать каждому

В различных случаях тромбозы могут сопровождаться болью, ощущением холода в конечности, синюшностью и бледностью. Вовремя невылеченный тромбоз может привести к смерти. О том, как снизить вероятность возникновения тромба и как действовать при подозрении на опасное состояние, — в материале «Вечерней Москвы».

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Может привести к инсульту или инфаркту

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По словам сердечно-сосудистого хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, тромбозы делятся на венозные и артериальные.

— Когда у человека острый тромбоз, то возникает острая ишемия. Первым самым главным сигналом является боль, которая ощущается в зависимости от того, где возник тромбоз. Если он произошел во внутримозговых артериях, то это приводит к инсульту. Если происходит тромбоз в коронарных артериях, снабжающих сердце, то это инфаркт миокарда. А вот если речь о тромбозе подвздошных, подключичных или плечевых артерий — ситуация другая, — отметил он.

Как заметил Хорошев, в месте возникновения тромбоза ощущается похолодание конечности. При тромбозе вен возникает ярко выраженный отек и водянистость, боль развивается не очень быстро: скорость распространения зависит от калибра вены или артерии. Вслед за тромбозом вен начинается и изменение в артериях, рассказал эксперт.

Поставить диагноз может только врач

Собеседник «ВМ» заметил, что симптомы тромбоза нельзя перепутать с другими болезнями. При появлении первых признаков тромбоза нужно обращаться к врачу, рекомендовал специалист.

— Если речь идет об артериях, то это всегда ишемия — дефицит притока артериальной крови, резко выраженная боль, посинение и похолодание. Если вовремя не обратиться к врачу, то чем больший калибр артерии, тем больший дефицит крови возникает и тем быстрее развивается очень нехорошая ситуация. Это приводит к ишемическому некрозу, если вовремя не удалить или растворить тромб. В этом случае речь идет о хирургическом удалении тромба или введении препаратов, которые размывают тромб, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что в случае тромбоза в венах голени возникает боль, нога отекает. При отсутствии угрозы отрыва хотя бы кусочка тромба от стенок вены боль начинает стихать и потихоньку уходит, отек, синюшность и бледность сохраняются. При воспалении тромба боль развивается быстро, предупредил специалист.

Коронавирус провоцирует тромбоз

Особенно осторожным нужно быть людям, перенесшим коронавирусную инфекцию: нередко это заболевание провоцирует возникновение тромбоза, предупредил собеседник «ВМ».

— Это характерное проявление ковида. Основная суть заключается в возникновении крохотных маленьких тромбов, которые потом могут сливаться, сколачиваться. По сути, ковид, суть которого еще предстоит изучать, это и есть вот эти вот тромбы, уменьшение скорости кровотока и вен тоже, — отметил Хорошев.

Специалист посоветовал перенесшим COVID-19 вести себя осторожно. По его словам, коронавирус чаще всего возникает у людей, у которых уже были какие-либо болезненные изменения, и он может обострить их.

— Например, человеку 50–55 лет, и он чувствовал, что у него иногда возникали приступы боли в области сердца, но особо на это внимания не обращал. А впоследствии после перенесенного ковида или на фоне болезни ситуация может проявить себя ярко. Поэтому вести себя нужно соответствующим образом, — рекомендовал эксперт.

Специалист обратил внимание, что заболевание коронавирусом требует обязательного обращения к врачу. При отсутствии возможности посетить специалиста нужно консультироваться онлайн, посоветовал Хорошев.

Общение с грамотным врачом поможет предотвратить возникновение тромбоза, заметил эксперт.

— Специалист подскажет, что нужно принимать, какие препараты. Говорить о том, что антитромботические препараты нужны всем, нельзя: таким образом можно навредить. Хорошо разобраться в ситуации может только врач, причем подготовленный, — резюмировал собеседник «ВМ».

От хронических заболеваний до травм

Коронавирус — далеко не единственный фактор, провоцирующий появление тромбоза, отметил эксперт.

— Чаще всего это именно травма: например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб, — рассказал специалист.

Эксперт предупредил: практически любое хроническое или острое заболевание также может вызвать тромбоз. Так, многие инфекционные заболевания к этому приводят: из-за повышения температуры тела меняется система свертывания крови и возникает тромб. Опухоли и отравления также могут способствовать появлению тромбов.

Холодовая травма или, наоборот, чрезмерное утепление в холодную погоду также повышает риск тромбоза, предупредил собеседник «ВМ».

— Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию, — предупредил специалист.

Защититься от тромбов в полной мере нереально, подчеркнул эксперт. Даже ситуация, в которой человек пережил тяжелейший стресс и кора надпочечников выработала избыточное количество кортизола, может привезти к тромбозу. Именно поэтому необходимо воспитывать в себе стрессоустойчивость, отсутствие склонности к истерии и паникерству, посоветовал Хорошев.

Также эксперт отметил, что пожилые люди имеют повышенный риск возникновения тромбоза.