Сердце колет: в чем причина и что с этим делать

Внезапная боль в сердце заставляет резко согнуться и прижать руку к груди. Кажется, будто вот-вот случится сердечный приступ, но на самом деле это не он. "Рамблер" рассказывает, что такое синдром прекардиального улова и как его пережить.
Синдром прекардиального улова проявляется резкой болью в левой верхней части груди, похожей на укол. Поэтому мы часто говорим — сердце закололо, когда объясняем, что почувствовали взволнованным близким. В действительности же боль появилась не в сердце, а в плевре, выстилающей грудную полость. Врачи полагают, что это происходит из-за защемления или раздражения плевральных нервов.
Чаще других с такой болью сталкиваются дети и молодые люди, нередко можно услышать: сердце колет — значит растет. Такое явление может быть связано с ростом организма, так как после 20 лет оно возникает значительно реже. Тем не менее синдром прекардиального улова встречается и у взрослых людей. Он не опасен, поэтому не стоит лишний раз волноваться.
Внезапная острая колющая или игольчатая боль в груди длительностью до трех минут.
Как правило, боль возникает в состоянии покоя, часто — в момент, когда человек сутулится, но иногда это случается во время ходьбы.
Боль может стать сильнее при попытке вдохнуть.
Внезапно проходит.
Глубокий вдох может усилить боль, поэтому лучше всего дышать неглубоко и спокойно, пока боль не пройдет. При этом спину нужно выпрямить и расправить плечи, как бы не хотелось принять позу эмбриона.
Некоторые вирусные инфекции могут сопровождаться колющей болью в груди. Иногда ее вызывают воспалительные процессы в пищеводе или желудке, а также врожденные деформации клапанов сердца. Но эти проблемы проявляются и другими симптомами, например, кашлем, повышением температуры. Боль может возникать во время еды или занятий спортом.
В этом случае стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
Комментирует врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса «Московский врач Денис Александрович Прокофьев:
"Когда говорят, что сердце колет, как правило, имеют в виду так называемую стенокардию. Это боль в области сердца, которая возникает в результате недостаточного кровоснабжения и нехватки кислорода в клетках сердца. Что можно посоветовать людям, которые испытывают боли в сердце? В первую очередь это диагностика. Боль в области сердца, кстати, не всегда может быть связана с нарушением работы сердечной мышцы, а может быть обусловлена и болезнью легких. Поэтому иногда в дополнение к обследованием сердца врачи назначают пациенту и флюорографию. Это также необходимо, чтобы отличить сердечную боль от межреберной невралгии. При втором варианте боль, как правило, усиливается при поворотах и при форсированном дыхании.
Непосредственно синдром прекардиального улова возникает при вегетососудистой дистонии. Он абсолютно не опасный, связан с мнимым колющим ощущением в области и купируется обычными седативными препаратами. Здесь речь идет о влиянии нервной системы на деятельность сердечной мышцы.
Хотел бы подчеркнуть, что к любым болям в области сердца нужно относиться крайне серьезно. Возникновение боли в области сердца, которой раньше не было, — это первый признак возможного инфаркта. Поэтому при болевых ощущениях необходимо вызывать бригаду скорой помощи и купировать именно этот приступ".