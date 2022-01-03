Сердце колет: в чем причина и что с этим делать

Внезапная боль в сердце заставляет резко согнуться и прижать руку к груди. Кажется, будто вот-вот случится сердечный приступ, но на самом деле это не он. "Рамблер" рассказывает, что такое синдром прекардиального улова и как его пережить.

Что это такое

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Синдром прекардиального улова проявляется резкой болью в левой верхней части груди, похожей на укол. Поэтому мы часто говорим — сердце закололо, когда объясняем, что почувствовали взволнованным близким. В действительности же боль появилась не в сердце, а в плевре, выстилающей грудную полость. Врачи полагают, что это происходит из-за защемления или раздражения плевральных нервов.

Чаще других с такой болью сталкиваются дети и молодые люди, нередко можно услышать: сердце колет — значит растет. Такое явление может быть связано с ростом организма, так как после 20 лет оно возникает значительно реже. Тем не менее синдром прекардиального улова встречается и у взрослых людей. Он не опасен, поэтому не стоит лишний раз волноваться.

Основные признаки

Внезапная острая колющая или игольчатая боль в груди длительностью до трех минут.

Как правило, боль возникает в состоянии покоя, часто — в момент, когда человек сутулится, но иногда это случается во время ходьбы.

Боль может стать сильнее при попытке вдохнуть.

Внезапно проходит.

Что делать

Глубокий вдох может усилить боль, поэтому лучше всего дышать неглубоко и спокойно, пока боль не пройдет. При этом спину нужно выпрямить и расправить плечи, как бы не хотелось принять позу эмбриона.

Повод для беспокойства

Некоторые вирусные инфекции могут сопровождаться колющей болью в груди. Иногда ее вызывают воспалительные процессы в пищеводе или желудке, а также врожденные деформации клапанов сердца. Но эти проблемы проявляются и другими симптомами, например, кашлем, повышением температуры. Боль может возникать во время еды или занятий спортом.

В этом случае стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Комментирует врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса «Московский врач Денис Александрович Прокофьев:

"Когда говорят, что сердце колет, как правило, имеют в виду так называемую стенокардию. Это боль в области сердца, которая возникает в результате недостаточного кровоснабжения и нехватки кислорода в клетках сердца. Что можно посоветовать людям, которые испытывают боли в сердце? В первую очередь это диагностика. Боль в области сердца, кстати, не всегда может быть связана с нарушением работы сердечной мышцы, а может быть обусловлена и болезнью легких. Поэтому иногда в дополнение к обследованием сердца врачи назначают пациенту и флюорографию. Это также необходимо, чтобы отличить сердечную боль от межреберной невралгии. При втором варианте боль, как правило, усиливается при поворотах и при форсированном дыхании.

Непосредственно синдром прекардиального улова возникает при вегетососудистой дистонии. Он абсолютно не опасный, связан с мнимым колющим ощущением в области и купируется обычными седативными препаратами. Здесь речь идет о влиянии нервной системы на деятельность сердечной мышцы.