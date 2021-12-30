Что будет, если не разговаривать год

Если вдруг вы решите перестать разговаривать на целый год, то стоит сначала задуматься о последствиях. "Рамблер" расскажет, что произойдет, если вы будете молчать долгое время.

Ежедневно мы общаемся с людьми вживую или по мобильному телефону, и за день мы произносим несколько тысяч слов, даже во сне. Но что же произойдет, если вдруг вы целый год не будете разговаривать, например, взяв обет молчания.

Голосовые связки представляют собой две гладкие, расположенные друг на против друга мышцы. И, как и любые другие мышцы, их можно тренировать. Так, молчание на 365 дней не сильно скажется на них, поскольку они постоянно будут находиться в движении благодаря другим повседневным действиям, как еда, питье, чистка зубов и выражение эмоций. Единственная проблема может заключаться в том, что спустя такое время будет довольно сложно сразу восстановить прежний тембр голоса.