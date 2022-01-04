Что делать, если у вас эмоциональная «слепота»

Любовь, ненависть, любопытство, восхищение, уныние — практически все люди понимают, когда испытывают какое-то из этих чувств. Расслабляются или напрягаются мышцы, хочется плакать или смеяться, в районе сердца мы ощущаем тесноту или безграничную свободу.

Фото: Рамблер Рамблер

Но если сердце молчит, а вы забыли, какого это — чувствовать хоть что-то? Возможно, у вас алекситимия — затруднение в словесном описании своего состояния, чувств и эмоций. Это не смертельно и не заразно, но сильно усложняет жизнь. «Рамблер» поговорил с психологами и узнал, как справиться с таким состоянием.

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Что такое алекситимия

Комментирует бизнес-психолог Ирина Королева.

Алекситимия (дословно с греч. — «без слов для чувств») — психологическое состояние, когда человек не способен понять и описать собственные чувства.

Люди с детства привыкают блокировать, не замечать или обесценивать свои чувства. Вырастая, мы не можем дать название своим чувствам, потому что не в состоянии их понять, описать и назвать.

Чем опасно состояние алекситимии

Алекситимия — не болезнь сама по себе, но фактор риска развития психосоматических заболеваний и панических атак.

Когда человек не разрешает себе свои чувства, они никуда не уходят. То, что человек не может осознать, понять, описать, превращается в телесные симптомы.

Для здоровой психологической саморегуляции нам необходимо понимать связь между телом, эмоциями и чувствами.

Откуда берется алекситимия

Комментирует психолог-консультант Вероника Тюрина.

Алекситимия — полная противоположность эмпатии. Человеку сложно понимать и описывать собственные эмоции и эмоции других людей. Алекситимия характеризуется слабым распознаванием телесных ощущений, неспособностью фантазировать и углубляться в собственные чувства. Предпочтение полностью отдается логическому мышлению, а не эмоциям.

Различают врожденную и приобретенную алекситимию. В случае с первым типом алекситимия с полным или частичным набором симптомов нередко встречается у лиц с расстройством аутистического спектра (РАС).

Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Шелдон Купер, персонаж ситкома «Теория большого взрыва». По мнению фанатов, у персонажа присутствуют признаки РАС и проблемы с определением и описанием своих эмоций. Сценаристы сериала теорию не опровергли и не подтвердили.

В случае с приобретенной алекситимией возможно максимально скорректировать ее проявления. Для этого чаще всего используется гештальт-терапия, гипнотерапия, арт-терапия, различные проективные методики, телесная терапия. Эти практики помогают распознавать эмоции и уметь их корректно проживать.

Как себе помочь

Первая практика на пути к «разморозке» чувств — наблюдение за собой.

Носите с собой «шпаргалку»

В начале полезно подсматривать в таблицу с наименованиями чувств, чтобы понять, что с вами происходит. Ее можно найти в интернете по запросу «таблица чувств», «таблица эмоций», «цветочек чувств», «спектр эмоций человека».

Открытые источники

Это инструмент, на который хорошо опираться в начале. Распечатайте или скачайте на телефон, чтобы «шпаргалка» всегда была поблизости. Когда вы что-то испытываете, но не можете назвать, находите наиболее близкое по значению слово, которое подходит для описания. Осознайте его через одновременное узнавание, проговаривание и чувствование.

Заведите дневник мыслей и чувств

В конце дня или в течение дня записывайте, что вы ощутили за день. Заметки можно вести на бумаге или в телефоне. Запись идет по следующей схеме:

Что произошло? («Накричал начальник»); Как это ощущается в теле? («Напряглось горло, сжимаются кулаки, проблемы с животом, не могу спать»); Какие мысли пришли в голову? («Хочется ударить его в нос на виду у всех»); Какие эмоции и чувства вы испытали? («Гнев, стыд, отчаяние»).