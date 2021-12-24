Что делать при пищевом отравлении

Количество людей, попавших в больницу с пищевым отравлением, в новогоднюю ночь резко увеличивается. Рассказываем, как понять, что салат все-таки был несвежим и что делать.

Как правило, первые симптомы отравления проявляются уже через несколько часов после употребления некачественной пищи с бактериями или вирусами. Среди основных признаков — тошнота, рвота, диарея, слабость, боль в животе. Может также подняться высокая температура, появиться головная боль и судороги.

Пищевое отравление приводит к сильному обезвоживанию организма. При сильной диарее и рвоте теряется много воды, поэтому важно восстановить водный баланс. Лучше, если жидкость будет насыщена электролитами. Так называют ионные растворы (соли), существующие в природе в виде минералов. Благодаря этому из организма быстрее выводятся токсины.

Кроме водного баланса, важно придерживаться диетического питания при отравлении. Для начала стоит полностью отказаться от пищи и придерживаться питьевого режима. Идеально подойдет обычная теплая вода, черный чай или солевой раствор. На второй день лучше есть что-то очень простое. Например, рисовую кашу, овощной или нежирный куриный бульоны, паровые котлеты или омлет, сухарики из белого хлеба. При этом стоит отказаться от продуктов, которые раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта: от кофе, алкоголя, жирной, острой еды и молочки. Также при отравлении воздержитесь первое время от грибов, свежих овощей и фруктов, орехов, черного хлеба, консервов, кондитерских изделий, колбас и копченостей. Курение тоже раздражает слизистую ЖКТ.