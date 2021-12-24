Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
3 часа назад

Что делать при пищевом отравлении

Количество людей, попавших в больницу с пищевым отравлением, в новогоднюю ночь резко увеличивается. Рассказываем, как понять, что салат все-таки был несвежим и что делать.

Что делать при пищевом отравлении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как правило, первые симптомы отравления проявляются уже через несколько часов после употребления некачественной пищи с бактериями или вирусами. Среди основных признаков — тошнота, рвота, диарея, слабость, боль в животе. Может также подняться высокая температура, появиться головная боль и судороги.

Пищевое отравление приводит к сильному обезвоживанию организма. При сильной диарее и рвоте теряется много воды, поэтому важно восстановить водный баланс. Лучше, если жидкость будет насыщена электролитами. Так называют ионные растворы (соли), существующие в природе в виде минералов. Благодаря этому из организма быстрее выводятся токсины.

Кроме водного баланса, важно придерживаться диетического питания при отравлении. Для начала стоит полностью отказаться от пищи и придерживаться питьевого режима. Идеально подойдет обычная теплая вода, черный чай или солевой раствор. На второй день лучше есть что-то очень простое. Например, рисовую кашу, овощной или нежирный куриный бульоны, паровые котлеты или омлет, сухарики из белого хлеба. При этом стоит отказаться от продуктов, которые раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта: от кофе, алкоголя, жирной, острой еды и молочки. Также при отравлении воздержитесь первое время от грибов, свежих овощей и фруктов, орехов, черного хлеба, консервов, кондитерских изделий, колбас и копченостей. Курение тоже раздражает слизистую ЖКТ.

Если рвота сохраняется больше двух дней, а диарея — больше трех, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, обратитесь за медицинской помощи при продолжительной температуре выше 38 градусов. При этом не стоит самостоятельно пить лекарства, останавливающие диарею, так как токсины могут остаться в организме.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители