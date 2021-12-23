Опасное сознание: может ли лунатизм нанести реальный вред

В Москве девятилетний мальчик-лунатик вышел ночью на улицу в сильный мороз в трусах и босиком, пройдя почти километр до школы. Третьеклассник очнулся только у порога в школу. О том, почему возникает лунатизм и может ли он нанести реальный вред "Рамблеру" рассказала Вероника Сысоева, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием.

Лунатизм — распространенная патология, сопровождающаяся сноговорением или снохождением. Фактически, это состояние измененного сознания между глубоким сном и бодрствованием, сопровождающееся речью, хождением или активными действиями.

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Интересно, что у детей лунатизм чаще является доброкачественным и купируется самостоятельно, а во взрослом возрасте сомнамбулизм носит злокачественный характер, и может приводить к неблагоприятным последствиям. Однако, это зависит от причины и течения заболеваний, способствующих возникновению подобных состояний.

Что происходит в голове

Процессы, происходящие в головном мозге во время сомнамбулизма, приводят к резкому прерыванию сна и не полному бодрствованию:

аномалии глубокой фазы сна - медленных волн электрических импульсов головного мозга

нарушение дельта-ритмов в мозге во время сна

Почему люди лунатят

Причины сомнамбулизма до конца не изучены. Но существуют теории, что лунатизм связан с генетической предрасположенностью и органическими поражениями головного мозга.

Медицина связывает возникновение лунатизма со следующими закономерностями:

патология беременности и родов у матери (угрозы прерывания беременности, некоторые инфекционные заболевания, употребление веществ, оказывающих токсическое/тератогенное действие, ускоренные или затяжные роды, отсутствие родовой деятельности);

патология новорожденных (гипоксия, асфиксия и другие состояния оказывающих влияние на центральную нервную систему или самостоятельная патология головного мозга);

травмы головного мозга;

образования в головном мозге (опухоли, кисты, гематомы);

интоксикации, тропные к центральной нервной системе (инфекционные заболевания, употребления и/или зависимости от психоактивных веществ - энергетических напитков, алкоголя, наркотиков, психостимулирующих, снотворных и седативных лекарственных препаратов);

инсульты;

дегенеративные заболевания головного мозга;

эпилептиформные состояния, эпилепсия;

истощение центральной нервной системы. Повышенная возбудимость нервной системы, усталость и утомляемость (стрессовые ситуации, эмоционально яркие события, тяжелый эпизод физического или интеллектуального труда, отсутствие отдыха, бессонные ночи, недостаточный прием пищи, дефицит витаминов и микроэлементов);

отсутствие непрерывности сна (громкие звуки, шум, умышленное тормошение спящего, соматическое неблагополучие, дискомфорт в теле).

Безобидно или опасно

Снохождение и сноговорение начинаются чаще в первой половине ночи во время глубокой, медленноволновой фазы сна. В это время люди могут говорить во сне, кричать, петь, активно жестикулировать или совершать безобидные действия - кататься по кровати, садиться на нее, вставать, ходить по комнате.

Сомнамбулическое поведение бывает сложным - в состоянии измененного сознания человек может совершать простые бытовые действия, перекладывать вещи, одеваться, начать готовить. Дети садятся на пол и играют в игрушки.

При этом важно понимать, что человек в состоянии измененного сознания при сомнамбулизме может быть опасен для себя и/или окружающих, совершать противоправные действия с отсутствием критики к происходящему и полной амнезией того, что происходило в этот промежуток времени.

К опасным поступкам во время сомнамбулизма относятся любые действия, способные травмировать себя или окружающих, привести к опасным непоправимым последствиям и даже смерти.

Люди во время лунатизма могут открывать двери и окна, газ или воду, привести в опасное состояние электрические приборы, упасть с высоты, выйти из дома, сесть за руль, завести машину и поехать, взять острые предметы, оружия и использовать их против себя или окружающих, напасть на другого человека, находящегося поблизости.

Поведение при сомнамбулизме носит непроизвольный характер и не имеет никакого смысла. На обращения в таком состоянии человек отвечает редко, но может говорить невнятно, не по существу или давать адекватные ответы. Попытки разбудить могут сопровождаться раздражением, криками и агрессивным поведением. Подобные эпизоды длятся от нескольких секунд до 30 минут и более, затем копируются самостоятельно. Человек возвращается в кровать или ложится спать в любом месте, в котором оказался при снохождении.

Большинство людей страдающих сомнамбулизмом полностью амнезируют эпизоды снохождения и сноговорения, однако в некоторых случаях пациентам удается вспомнить отдельные эпизоды действий или эмоционального состояния.

Что делать, как обследоваться, к кому обращаться за помощью?

Если сомнамбулизм появился однократно на фоне повышенных нагрузок и по клинической картине не представляет опасности, лечение таких состояний не показано, но обследоваться и выяснить причину необходимо.

Сомнамбулизм на регулярной основе, представляющий опасность требует незамедлительного обследования и лечения.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) с нагрузками и депривацией сна

Нейровизуализация (КТ, МРТ головного мозга)

УЗДГ магистральных сосудов шеи

Полисомнографическое исследование

Консультация терапевта

Консультация невролога, эпилептолога

Консультация врача-психиатра

Профилактика

Соблюдение режима труда и отдыха;

Здоровый образ жизни, исключающий употребление стимуляторов, токсических для головного мозга веществ;

Забота о своем здоровье. Регулярные проверки организма;

Психотерапия, умение справляться со стрессовыми ситуациями.

Лечение