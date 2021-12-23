Опасное сознание: может ли лунатизм нанести реальный вред

В Москве девятилетний мальчик-лунатик вышел ночью на улицу в сильный мороз в трусах и босиком, пройдя почти километр до школы. Третьеклассник очнулся только у порога в школу. О том, почему возникает лунатизм и может ли он нанести реальный вред "Рамблеру" рассказала Вероника Сысоева, врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием.
Лунатизм — распространенная патология, сопровождающаяся сноговорением или снохождением. Фактически, это состояние измененного сознания между глубоким сном и бодрствованием, сопровождающееся речью, хождением или активными действиями.
Интересно, что у детей лунатизм чаще является доброкачественным и купируется самостоятельно, а во взрослом возрасте сомнамбулизм носит злокачественный характер, и может приводить к неблагоприятным последствиям. Однако, это зависит от причины и течения заболеваний, способствующих возникновению подобных состояний.
Процессы, происходящие в головном мозге во время сомнамбулизма, приводят к резкому прерыванию сна и не полному бодрствованию:
Причины сомнамбулизма до конца не изучены. Но существуют теории, что лунатизм связан с генетической предрасположенностью и органическими поражениями головного мозга.
Медицина связывает возникновение лунатизма со следующими закономерностями:
Снохождение и сноговорение начинаются чаще в первой половине ночи во время глубокой, медленноволновой фазы сна. В это время люди могут говорить во сне, кричать, петь, активно жестикулировать или совершать безобидные действия - кататься по кровати, садиться на нее, вставать, ходить по комнате.
Сомнамбулическое поведение бывает сложным - в состоянии измененного сознания человек может совершать простые бытовые действия, перекладывать вещи, одеваться, начать готовить. Дети садятся на пол и играют в игрушки.
При этом важно понимать, что человек в состоянии измененного сознания при сомнамбулизме может быть опасен для себя и/или окружающих, совершать противоправные действия с отсутствием критики к происходящему и полной амнезией того, что происходило в этот промежуток времени.
К опасным поступкам во время сомнамбулизма относятся любые действия, способные травмировать себя или окружающих, привести к опасным непоправимым последствиям и даже смерти.
Люди во время лунатизма могут открывать двери и окна, газ или воду, привести в опасное состояние электрические приборы, упасть с высоты, выйти из дома, сесть за руль, завести машину и поехать, взять острые предметы, оружия и использовать их против себя или окружающих, напасть на другого человека, находящегося поблизости.
Поведение при сомнамбулизме носит непроизвольный характер и не имеет никакого смысла. На обращения в таком состоянии человек отвечает редко, но может говорить невнятно, не по существу или давать адекватные ответы. Попытки разбудить могут сопровождаться раздражением, криками и агрессивным поведением. Подобные эпизоды длятся от нескольких секунд до 30 минут и более, затем копируются самостоятельно. Человек возвращается в кровать или ложится спать в любом месте, в котором оказался при снохождении.
Большинство людей страдающих сомнамбулизмом полностью амнезируют эпизоды снохождения и сноговорения, однако в некоторых случаях пациентам удается вспомнить отдельные эпизоды действий или эмоционального состояния.
Если сомнамбулизм появился однократно на фоне повышенных нагрузок и по клинической картине не представляет опасности, лечение таких состояний не показано, но обследоваться и выяснить причину необходимо.
Сомнамбулизм на регулярной основе, представляющий опасность требует незамедлительного обследования и лечения.
Лечение сомнамбулизма зависит от причины таких состояний. После полного обследования и консультаций специалистов врач даст необходимые рекомендации, по показаниям назначит лечение лекарственными препаратами.