Эксперт перечислила передающиеся по наследству виды рака

Формы рака, передающиеся по наследству, составляют 7% от всех диагностированных заболеваний. Специалист отметила, что существуют семьи, в которых большая часть рода имеет злокачественные новообразования. Это объясняется тем, что определенные виды рака связаны с мутацией в генах.
«Человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — передает слова Ирины Меньшиковой «Пятый канал».
К онкологическим заболеваниям, которые чаще всего передаются по наследству, относятся рак молочной железы и яичников. Генетические причины развития рака имеют эндометрия, прямая кишка и некоторые виды онкологических заболеваний кожи.