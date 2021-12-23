Эксперт перечислила передающиеся по наследству виды рака

Формы рака, передающиеся по наследству, составляют 7% от всех диагностированных заболеваний. Специалист отметила, что существуют семьи, в которых большая часть рода имеет злокачественные новообразования. Это объясняется тем, что определенные виды рака связаны с мутацией в генах.

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«Человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — передает слова Ирины Меньшиковой «Пятый канал».