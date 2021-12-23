Онкопрививка: как работают вакцины против рака

«Вакцина от гепатита В защищает не от самого рака, а от вируса, который может способствовать возникновению рака печени. Она включена в национальный календарь прививок и делается детям сначала в роддоме, кроме тех, у кого есть противопоказания или чьи родители пишут отказ от профилактических прививок. Защита от вируса гепатита В достигается путем нескольких вакцинаций, обычно их все проводят детям до года. Дальше ребенок получает защиту от гепатита на следующие 22 года. После этого вакцину следует обновить», — объясняет Давыдов.