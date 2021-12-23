Онкопрививка: как работают вакцины против рака

Одной из главных причин смертности становятся онкологические заболевания. Однако, о вакцинах против рака известно не многое. "Рамблер" разбирался в прививках, которые помогут избежать онкологических диагнозов.
Первая созданная вакцина против рака защищала от вируса папилломы человека (ВПЧ).
«Есть онкогенные типы вируса, которые способны вызвать рак шейки матки у женщин. При постановке диагноза их выявляют в 99,7% случаев. При этом 6 и 11 тип обнаруживают в 90% случаев, а 16 и 18 — в 70%», — объясняет Михаил Давыдов, д. м. н., член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра изданию aif.ru.
Зачастую ВПЧ передается половым путем, поэтому врачи рекомендуют проводить вакцинацию девочкам в возрасте 9-14 лет, то есть до начала половой жизни.
Существует также прививка от гепатита В, которая фактически вакцинирует от рака печени.
«Вакцина от гепатита В защищает не от самого рака, а от вируса, который может способствовать возникновению рака печени. Она включена в национальный календарь прививок и делается детям сначала в роддоме, кроме тех, у кого есть противопоказания или чьи родители пишут отказ от профилактических прививок. Защита от вируса гепатита В достигается путем нескольких вакцинаций, обычно их все проводят детям до года. Дальше ребенок получает защиту от гепатита на следующие 22 года. После этого вакцину следует обновить», — объясняет Давыдов.
При этом вакцина против гепатита В помогает и в лечении уже развившегося рака печени. Так, она входит в состав терапевтического комплекса при раке печени и других видах онкологических диагнозов. В частности, вакцина может использоваться в роли усиливающего иммунный ответ вещества при адъювантном лечении онкологических рака. То есть, при профилактике, которая позволяет избегать рецидивов и прогрессирования болезни.