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1 час назад

Болезнь, которую мужчины переносят тяжелее женщин

В анекдотах часто высмеивают, как плохо мужчины переносят простуду и грипп, что температура 37 и заложенный нос выбивает их из жизни на неделю. Шутки шутками, но существуют ли болезни, которые мужчины действительно переносят хуже? «Рамблер» задал этот вопрос врачам и получил ответ. Мужчины тяжелее переносят депрессию.

Болезнь, которую мужчины переносят тяжелее женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Комментирует Денис Макаровский, психотерапевт и клинический психолог, кандидат наук, руководитель реабилитационного центра «ПрофРеб», Черногория.

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Некоторые заболевания мужчины действительно переносят гораздо тяжелее. На мужчин влияют гендерные стереотипы: они должны быть сильными, не проявлять эмоции, не плакать. Часто мужчины сильно загружены, пренебрегают правильным питанием и заботой о здоровье.

Неумение выражать чувства сказывается на здоровье. Из-за напряжения возникают сердечно-сосудистые заболевания, рак, экзема, язва желудка. Появляются признаки депрессии.

Женщины страдают от депрессии на 30% чаще мужчин. Однако они активнее обращаются за помощью к специалистам, а потому заболевание протекает проще.

Женщины в принципе бережнее относятся к своему здоровью и регулярно ходят по врачам.

Мужчины же переживают депрессию сложнее: и из-за подавления эмоций, и из-за социальных предрассудков. Многие считают психические заболевания надуманной проблемой.

Кроме того, из-за неумения выражать эмоции, мужчины более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Весь негатив и огорчения они прячут глубоко внутри, что в итоге приводит к проблемам с сердцем, инсульту и инфарктам.

Примечание «Рамблера»

Депрессия — психическое расстройство, которое характеризуется рядом психических и физиологических признаков. Больной не получает удовольствие от жизни, видит все в мрачных тонах, часто апатичен или без сил, самооценка снижена.

Признаки на телесном уровне — нарушение внимания, отсутствие энергии, бессонница или избыточный сон, недоедание или переедание. Депрессия может быть симптомом других болезней, побочным эффектом препаратов, а также самостоятельным заболеванием. В зависимости от тяжести состояние лечат с помощью психотерапии или медикаментозно.

Болезни и лекарства,
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