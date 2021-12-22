Почему болит поясница и что с этим делать

Боль в пояснице может быть совершенно безобидной, а может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме, которые требуют консультации профильного специалиста. "Рамблер" расскажет о причинах боли в пояснице и лечении.

Одними из самых распространенных причин болей в пояснице считаются мышечное напряжение, а также плохая осанка и сидячий образ жизни. Первый из них, как правило, проходит сам собой в течение нескольких часов, изредка — дней. Во втором необходимо научиться держать осанку и разминаться.

Также причиной боли в спине может быть грыжа межпозвоночного диска. К ней может привести нагрузка на позвоночник, возникающая из-за сидячего образа жизни или плохой осанки. Обычно грыжа позвоночника не опасна, но если ноющая или простреливающая боль в пояснице продолжается на регулярной основе, то следует обратиться к терапевту или неврологу.

Отекшая, увеличенная в размерах матка также может давить на нервные окончания, вызывая при этом болезненные ощущения в пояснице. Чтобы их уменьшить, нужно постараться меньше сидеть и не носить обувь на каблуках. Если же боль продолжается в течение нескольких дней, то следует обратиться к гинекологу.

Также к причинам болей в пояснице относят простатит у мужчин, проблемы с ЖКТ, повреждения суставов и не только.