Как понять, что вам грозит тромбоз

Практически каждый из нас слышал о неожиданной смерти знакомого, потому что “оторвался тромб”. Тромб — сгусток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, возникающий в ответ на повреждение сосуда. Тромбы могут расти, перекрывать сосуды, приводить к инсульту или отрываться от стенки сосуда. При этом зачастую люди не понимают, что в организме образуются и растут тромбы. "Рамблер" разбирался, можно ли распознать эту проблему раньше, чем она начнет угрожать жизни.

Эксперты считают, что на тромбоз указывает целый список симптомов:

Видео дня

Ощущение холода и побледнение (иногда синюшность) конечности — актуально для тромбоза конечности;

Одышка;

Кровохарканье — при тромбозе легочной артерии;

Одышка;

Острая боль;

Падение давления;

Слабость и головокружение.

Развиться может тромбоз любой артерии или вены: сердечной, легочной, почечной, мезентериальной (сосуды кишечника), артерий и вен конечностей. Каждому виду сопутствуют характерные проявления, которые называют симптомами острой ишемии.

“Так, если задето легкое, то будут такие признаки, как резкая одышка, боль в груди, слабость. При почечном тромбозе — боль в пояснице, кровь в моче, нарушение мочеиспускания. При патологии кишечника — резкая боль в животе, нарушение отхождения газов, резкая слабость. Кроме того, возможны такие симптомы, как обморок, падение давления и болевой шок. Если это тромбоз конечностей, то отмечается нарушение функции конечности, острая боль в ней, слабость. Через 3-4 часа, если не оказать помощь, начнется некроз…”, — рассказал aif.ru Азизхон Аскаров, к.м.н., врач-терапевт, кардиолог:

Кардиолог Юрий Серебрянский также отметил, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.

"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной".

В группе риска

По словам медика Андрея Продеуса , риск тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни.

В группе риска также люди с сахарным диабетом и нарушением свертываемости крови.

Причиной тромбоза могут стать и травмы конечностей.

"Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы", — отметил врач.

Для уменьшения риска возникновения тромбоза нужно больше двигаться и потреблять жидкость.

"При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом".

По словам медика Андрея Продеуса , риск тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни.

Снизить риск

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нужно делать, чтобы снизить риск возникновения тромбоза после COVID-19. Ее слова приводит "Москва 24".

"Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться".

Врач отметила, что следует избегать применения препаратов для разжижения крови, так как эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, а назначать их может точно медицинский специалист.

Также Чернышова напомнила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, следует вызвать "скорую", так как такое состояние может свидетельствовать о возникновении инсульта.