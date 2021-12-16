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2 часа назад

Что случится с телом, если слишком много спать

По статистике, проблемы со сном отмечаются у 30% всего населения планеты. Учеными доказано, что здоровому взрослому человеку желательно спать около восьми часов. О том, что будет, если регулярно пересыпать, расскажет "Рамблер".

Что случится с телом, если слишком много спать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Появляются головные боли

Плохая работа нейротрансмиттеров зачастую приводит к слишком затяжному сну, что в результате вызывает головные боли. Также от этого недуга страдают те, кто храпит во сне. По данным проведенного опроса, головным болям от продолжительного сна подвержены 60% людей.

Страдает нервная система

После длительного сна люди не чувствуют себя счастливыми и полными энергией. Вместо этого появляется угрюмость и сварливость. Кроме того, отсутсвие сил усиливают раздражительность.

Прогрессируют хронические заболевание

Слишком продолжительный сон усугубляет хроническую депрессию и другие состояния, например, боль в спине. А те, кто страдают от апноэ сна, могут столкнуться с серьезными проблемами с сердцем.

Ускоряется процесс старения

Быстрее стареет не только лицо, но и мозг. Доказано, что от регулярного чрезмерного сна последний может состариться на два года, так как длительный сон провоцирует развитие проблем с памятью и концентрацией.

Болезни и лекарства,
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