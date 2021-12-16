Что происходит с организмом на разных стадиях опьянения

У алкогольного опьянения есть несколько стадий. От них зависит то, как вы будете чувствовать себя на утро, а также то, как токсины повлияют на ваше общее здоровье. В материале “Рамблера” - то, что происходит с организмам на разных стадиях опьянения.

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Легкое опьянение

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Оно наступает после того, как человек выпивает больше одной порции алкоголя и длится у всех по-разному. В этом случае у человека появляется ощущение легкости в теле, расслабляются мышцы и повышается настроение. Если раньше человек был напряжен, то теперь он расслаблен и готов общаться со всеми вокруг. У него повышается настроение, отступает тревожность и усиливаются эмоции. Все люди вокруг начинают казаться близкими друзьями.

Среднее опьянение

Эта стадия начинается, когда человек уже изрядно выпил. У него по-прежнему есть легкое расслабление, а вот настроение предугадать уже нельзя. Миролюбие сменяется злобой и агрессией. В один момент он может веселиться и общаться со всеми, а в другой начнет плакать и рассказывать о своей тяжелой жизни. Иногда эмоции могут переходить в беспричинную агрессию по отношению к окружающим. Лучше не общаться с таким человеком или держаться от него подальше.

Сильное опьянение

В этой стадии уже понятно, что человек выпил слишком много лишнего. У него появляется несвязная речь, невозможно разобрать, что он говорит. Человек с трудом или не стоит на ногах, шатается. Он громко разговаривает из-за того, что после употребления спиртного снижается слух. Периоды активности сменяются сонливостью, поэтому человек может уснуть в абсолютно любом месте. Из-за этого часто происходят обморожения, так как люди часто в таком состоянии спят на улице, невзирая на погодные условия.

Тяжелое опьянение

На этой стадии у человек могут появиться серьезные последствия для здоровья. Нарушается сердечный ритм, дыхание, могут присутствовать неврологические отклонения. Возможны судорожные и эпилептические припадки, самопроизвольное мочеиспускание. Развивается полная амнезия.