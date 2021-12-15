5 причин для блефаропластики

Безусловно, глаза - зеркало души. Скорректировав область глаз с помощью пластической хирургии, можно изменить не только внешность, но и самоощущение. Что может быть поводом всерьез задуматься о блефаропластике? Рассказывает ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты», Отари Гогиберидзе.

1. Возрастные изменения

Видео дня

Кожа в области глаз тонкая и нежная, поэтому она раньше других зон поддается возрастным изменениям. С годами происходит атрофия кожи век, она теряет эластичность, провисает, что приводит к появлению мешков и грыж. Утомленный и уставший внешний вид можно изменить с помощью хирургической коррекции. Врач может удалить излишки кожи верхних и нижних век, приподнять уголки и изменить разрез глаз, убрать жировые грыжи. У женщин выраженные признаки старения могут не проявляться вплоть до 50 лет, однако именно глаза будут выдавать возраст. Поэтому практически у всех селебрити 40-45 лет сделана блефаропластика. К пластике глаз прибегают также и мужчины, ведь провисание век и грыжи у них появляются даже чаще, и они более заметны, чем у женщин.

2. Мешки и синяки под глазами

Неприятные темные круги под глазами могут появиться даже в молодом возрасте, потому что обусловлены индивидуальным анатомическим строением лица. В области нижнего века образуются грыжи, которые и формируют темные круги и создают эффект мешков, лицо выглядит неопрятным и утомленным. Блефаропластика нижнего века позволяет убрать грыжи и излишки кожи. Синяки под глазами также образуются из-за сочетания тонкой кожи и близко расположенной сосудисто-венозной сетки. Для борьбы с ними эффективна процедура липофилинга - введение подкожно-жировой клетчатки в проблемную область, она часто проводится в комплексе с блефаропластикой. Благодаря такому набору манипуляций взгляд приобретает свежесть и ясность, даже если распорядок дня и стиль жизни не предполагает регулярный здоровый сон.

3. Тренды

В наше время, в эпоху Инстаграма, эффектные фотографии могут буквально “сделать” человеку жизнь. Многие обращаются к пластическим хирургам, чтобы улучшить “картинку”. Модная процедура “лисьи глазки” способна подарить пациентке ультратрендовый внешний вид, как у Меган Фокс или Беллы Хадид. Приподнимая внешний уголок глаза посредством блефаропластики, вы получаете не только хитрый и утонченный взгляд, способный приковать внимание любого мужчины, но и сотни лайков и хорошую самооценку.

4.Коррекция дефектов

Пластические операции делают не только в погоне за трендами, но и чтобы изменить врожденные или приобретенные дефекты внешности. Блефаропластика может быть показана людям, получившим травмы лица, для коррекции последствий. От природы у человека может быть выраженная асимметрия глаз и век, которая также нуждается в хирургической коррекции. Иногда блефаропластику даже делают по рекомендации офтальмолога, если индивидуальная анатомия век мешает нормальному зрению. Дефекты внешности нередко мешают нормальной социальной жизни, являются поводом для насмешек и издевательств. В таких ситуациях пластика может действительно изменить всю жизнь.

5. Улучшение зрения