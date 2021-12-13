Какие новообразования на коже говорят о раке кишечника

Состояние кожи может говорить о серьезных заболеваниях. «Рамблер» разбирался, как кожа может указывать на рак кишечника.

С возрастом у многих людей возникают кератомы – наиболее частые доброкачественные новообразования на коже.

Они могут возникать по разным причинам – генетика, частые стрессы,хронические заболевания, накопленное ультрафиолетовое излучение. В большинстве случаев кератомы на теле возникают после 40 лет и с годами их становится больше.

Специалисты предупреждают, что в некоторых случаях кератомы могут указывать на онкологические заболевания.

«Под маской пигментированной формы себорейной кератомы может скрываться меланома. При внезапном быстром появлении множественных быстрорастущих новообразований на теле необходимо исключить синдром Лезера-Трела — паранеопластический дерматоз, который может свидетельствовать о начале онкологического процесса в организме. Чаще всего — рака ободочной кишки», — рассказала врач-дерматолог Наталья Лукашева порталу Wmj.ru.

Как они выглядят