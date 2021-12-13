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18 минут назад

Какие новообразования на коже говорят о раке кишечника

Состояние кожи может говорить о серьезных заболеваниях. «Рамблер» разбирался, как кожа может указывать на рак кишечника.

Какие новообразования на коже говорят о раке кишечника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С возрастом у многих людей возникают кератомы – наиболее частые доброкачественные новообразования на коже.

Они могут возникать по разным причинам – генетика, частые стрессы,хронические заболевания, накопленное ультрафиолетовое излучение. В большинстве случаев кератомы на теле возникают после 40 лет и с годами их становится больше.

Специалисты предупреждают, что в некоторых случаях кератомы могут указывать на онкологические заболевания.

«Под маской пигментированной формы себорейной кератомы может скрываться меланома. При внезапном быстром появлении множественных быстрорастущих новообразований на теле необходимо исключить синдром Лезера-Трела — паранеопластический дерматоз, который может свидетельствовать о начале онкологического процесса в организме. Чаще всего — рака ободочной кишки», — рассказала врач-дерматолог Наталья Лукашева порталу Wmj.ru.

Как они выглядят

На начальных этапах появляется пятно, желто-коричневое или почти такого цвета, как кожа. Позже оно превращается в выпуклую бляшку, будто приклеенную к коже. Позже кератомы становятся похожими на бородавки, в ней появляются множественные закупоренные волосяные фолликулы — роговые кисты.

Болезни и лекарства,Наталья Лукашева,WMJ.RU,
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