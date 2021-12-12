Жировая ткань помогает иммунитету бороться с бактериями

Согласно исследованию, стволовые клетки крови реагируют на вредоносные бактерии, когда получают высокоэнергетические жирные кислоты из тканей организма. После чего они поглощаются стволовыми клетками. По сути жировые запасы служат своеобразным топливом для усиления иммунитета.

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Специалисты полагают, что расшифровка данных механизмов позволит в будущем разработать новые лекарственные препараты. Также научная работа будет полезна для лечения людей с бактериальными инфекциями.