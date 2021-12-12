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34 минуты назад

Жировая ткань помогает иммунитету бороться с бактериями

Согласно исследованию, стволовые клетки крови реагируют на вредоносные бактерии, когда получают высокоэнергетические жирные кислоты из тканей организма. После чего они поглощаются стволовыми клетками. По сути жировые запасы служат своеобразным топливом для усиления иммунитета.

Жировая ткань помогает иммунитету бороться с бактериями
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты полагают, что расшифровка данных механизмов позволит в будущем разработать новые лекарственные препараты. Также научная работа будет полезна для лечения людей с бактериальными инфекциями.

Рацион питания человека может повлиять на состояние его иммунитета. Медики считают одним из наиболее полезных для иммунитета продуктов брокколи, которые содержат витамины A, C и E, а также различные антиоксиданты.

Болезни и лекарства,
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