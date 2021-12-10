Каждый из нас так или иначе сталкивается с проблемами в полости рта. Многие регулярно испытывают трудности из-за воспаления десен. Интегративный врач-стоматолог Ольга Никитина рассказала "Рамблеру", почему воспаляются десны и что с этим делать.

Воспаление десны (гингивит) начинается со слизистой и сопровождается кровоточивостью в полости рта. При этом, если не заниматься проблемой на начальной стадии, то могут возникнуть серьезные последствия, вплоть до пародонтита и удаления зубов.

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Почему воспаляются

Чаще всего это происходит из-за плохой гигиены полости рта. Так, неправильная чистка зубов приводит к тому, что во рту скапливаются бактерии, которые размножаются и раздражают десну.

Другие причины - использование лекарственных препаратов (например, противозачаточные таблетки или антидепрессанты), гормональный дисбаланс или редкие генетические заболевания. Кроме того, гингивит может развиваться на фоне других болезней (диабета, ревматоидного артрита, ВИЧ и т.д.).

Другие факторы риска - курение, стресс и плохое питание.

Симптомы

Первые симптомы: опухают, краснеют и воспаляются десны, появляется легкая кровоточивость. Затем формируются пародонтальные карманы: налет формируется ниже десны, десна опускается, образуя карман.

"Со временем процесс становится хроническим: налет и зубной камень присутствуют постоянно, а в ротовой полости возникает очаг бактериальной инфекции. Это приводит к пародонтиту, разрушению структуры десен и костей. В худшем случае пациент может столкнуться с необходимостью удаления зубов", - объяснила стоматолог.

Традиционное лечение

При обнаружении первых симптомов воспаления десен, нужно обратиться за помощью к стоматологу.

"Общие рекомендации:

восстанавливать дефициты витаминов и минералов, поднимать иммунитет и лечить имеющиеся хронические заболевания;

регулярно (не реже одного раза в полгода) выполнять профессиональную чистку у стоматолога;

своевременно лечить зубы и обновлять пломбы.”

Проконсультировавшись со специалистом, можно прибегнуть к антибактериальной терапии – полоскать рот антибактериальными средствами и принимать противовоспалительные препараты. Однако это может привести дисбактериозу в полости рта. Как альтернативное средство специалисты называют инъекции гиалуроновой кислоты, которые дают более быстрый и стойкий результат.

По словам стоматолога Никитиной, большинстве случаев с восстановлением десен могут справиться обычные методы лечения, а улучшения будут заметны уже спустя 1-2 недели. Но при запущенном течении болезни пациенту могут потребоваться другие лекарственные препараты, более серьезная чистка зубов или даже хирургическое вмешательство.

Натуральные средства

По словам стоматолога, в комплексную терапию часто включают природные средства от гингивита:

полоскание рта солевым раствором или эфирными маслами (перечной мяты, чайного дерева, лемонграсса, алоэ вера, шалфея или листьев гуавы). Помогает избавиться от вредных бактерий и ускорить заживление десен.

включение в рацион еды или пищевых добавок с содержанием витаминов A, B, C, D, E,K, а также кальция, магния, железа и цинка. Хорошо сбалансированная диета обеспечит здоровье полости рта.