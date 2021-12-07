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1 час назад

4 самые страшные медицинские процедуры в истории

На сегодняшний день медицина очень развита, чего нельзя сказать о прошлом. Некоторые процедуры и методы лечения, которые использовались ранее, сейчас могут повергнуть в шок и ужас. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

4 самые страшные медицинские процедуры в истории
Фото: Кадр из фильма "Кожа в которой я живу"Кадр из фильма "Кожа в которой я живу"

Лечение ртутью

Известно, что пары такого опасного металла, как ртуть, могут стать причиной сильного отравления и даже привести к смерти. Раньше этот элемент добавляли в состав ряда лекарств. Так, 16-й президент США Авраам Линкольн принимал таблетки, в состав которых входила ртуть, для лечения депрессии. Перестал он их принимать только тогда, когда заметил, что из-за них начали возникать приступы ярости. Хотя прием таких лекарств мог привести к более серьезным последствиям.

Моча в качестве антисептика

Действительно, в прошлом мочу использовали в качестве антисептика. А римляне и вовсе применяли ее для того, чтобы отбелить свои зубы. Стоит отметить, что некоторые до сих пор используют мочу, но уже в народной медицине.

Элексир из крови гладиаторов

В Древнем Риме считалось, что кровь погибших гладиаторов с измельченными костями способна вылечить многие заболевания. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, которые сохранились до сегодняшних дней. Однако нет подтверждений, что подобный элексир действительно был способен излечивать болезни, скорее, он становился причиной возникновения новых.

Лечение кровопусканием

В прошлом доктора Греции и Египта были уверены, что если пустить пациенту кровь из вены, то из него выйдут все болезни. Такая процедура проводилась даже при несварении желудка. Такой метод лечения был довольно популярен вплоть до XIX века.

Болезни и лекарства,Авраам Линкольн,
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