О каких болезнях свидетельствует резкая потеря веса

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина заявила, что резкая потеря веса — признак ряда серьезных заболеваний. Доктор утверждает, что в таком случае необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Ее слова приводит агентство “Прайм”.

Как утверждает врач, когда потеря веса не связана с изменением рациона питания или физическими нагрузками, она считается симптомом болезни. При этом, уточнила эксперт, список возможных заболеваний довольно широк: эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.

“Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма",

— подчеркнула Кудина, добавив, что резкую потерю веса может также спровоцировать стресс.