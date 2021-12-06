Как не навредить себе массажем: видео

Массаж - прекрасный инструмент помощи своему телу. Но есть ли у него противопоказания и если да, то какие? Могут ли массажные девайсы конкурировать по эффективности с человеком? Как себе помочь, если есть потребность в массаже и как правильно выполнить массаж лица.

На эти и многие вопросы ответы в видео от "Москвы 24".

Поправить свое здоровье, повысить настроение и омолодиться поможет массаж. Но, как и при любой процедуре, у него есть противопоказания.

А чтобы массаж не навредил, необходимо пройти медицинский осмотр. Обязательные предварительные исследования включают в себя МРТ и рентген шеи.