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43 минуты назад

Как не навредить себе массажем: видео

Массаж - прекрасный инструмент помощи своему телу. Но есть ли у него противопоказания и если да, то какие? Могут ли массажные девайсы конкурировать по эффективности с человеком? Как себе помочь, если есть потребность в массаже и как правильно выполнить массаж лица.

На эти и многие вопросы ответы в видео от "Москвы 24".

Поправить свое здоровье, повысить настроение и омолодиться поможет массаж. Но, как и при любой процедуре, у него есть противопоказания.

А чтобы массаж не навредил, необходимо пройти медицинский осмотр. Обязательные предварительные исследования включают в себя МРТ и рентген шеи.

Профессиональный массаж рекомендуют при усталости, отеках, болях в спине и суставах. Врачи рекомендуют ходить к массажисту еженедельно или курсами по 10 занятий. Однако не у всех есть на профессионала деньги и время. Рассказываем о трех секретах самомассажа, которые помогут расслабиться после тяжелого дня.

Болезни и лекарства,Видео,Москва24,
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