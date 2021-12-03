Как заметить, что вам грозит ранняя деменция

Очень многих пугает не просто старость, а заболевания, присущие пожилому возрасту. Особенно страшно, терять познавательные способности. Такое происходит из-за деменции — это заболевание, ведущее к нарушением когнитивных функций человека. У больных наблюдается постепенное ухудшение умственных способностей, памяти, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также способности узнавать людей и предметы. "Рамблер" разбирался в ярких "звоночках" ранней деменции.

Об этом рассказала психолог, основатель онлайн-академии психологии Вероника Хацкевич.

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Она объяснила, что зачастую зарождающуюся деменцию от признаков тревоги и депрессии сможет только специалист, но некоторые признаки повреждения мозга вы можете определить самостоятельно у своих близких или даже у себя.

Нетерпимость

Человек стал не толерантен ко всему новому. Часто дело даже не в разности поколений — человек не может воспринимать новое ввиду отклонений в здоровье мозга. Вместо познания чего-либо нового человек предпочитает к просмотру низко интеллектуальные программы, агрессивные новости, а также желает делиться ими с окружающими. Он «плоско» шутит, постоянно навязывает своё мнение окружающим. У него снижена пластичность в общении, присутствуют отрицание компромиссов, упрямство, «вредность».

Повторять и еще раз повторять

Человек часто повторяет уже сказанное. Это может раздражать, однако, стоит принять, что он не специально. Больной просто забывает о том, что уже говорил. То же касается и действий — например, обедает несколько раз, или же чистит зубы. При этом события, произошедшие давно, человек помнит отчётливо.

Странные движения

Частая задумчивость с выполнением стереотипных движений (покачивание, шмыганье носом, движение пальцами), а также снижение навыков быстроты принятия решений (например, способности к вождению или использованию техники) свидетельствует о нарушениях в работе мозга.

Смена настроений

Участились перепады настроения, появилась плаксивость по незначительным (для окружающих) поводам, сентиментальность, а иногда возникает апатия, пассивность, беспомощность при выполнении обычных дел. Такой человек испытывает частое и беспричинное беспокойство, особенно перед важными событиями, дальними дорогами. Например, перед походом к врачу встает в 5 утра и долго готовится.

Кроме того, психолог объяснила, что "симптомами" деменции могут быть особые ощущения в теле: снижение обоняния, слуха, температурной чувствительности, частая боль в спине и крестцовой области.