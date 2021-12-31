Почему появляется чувствительность зубов

Согласно статистике, повышенной чувствительностью зубов страдает от 57 до 68% всего взрослого населения мира. Это является одной из самых распространенных проблем в стоматологии. Многие пытаются сами избавиться от повышенной чувствительности зубов с помощью народных средств, но не знают, что это может быть опасно.

Интегративный врач-стоматолог и автор проекта «Полюби свою улыбку» Ольга Никитина рассказала «Рамблеру» про причины и лечение повышенной чувствительности зубов.

Видео дня

К стоматологу по расписанию

Мало кто записывается на прием в стоматологическую клинику по доброй воле. Зубы не болят, все пломбы на месте — мы не видим повода обращаться к врачу, но внезапно вздрагиваем, разжевывая пищу или просто сделав глоток чая. Даже если неприятное ощущение рассасывается через несколько минут, это сигнал. Пора проверить состояние полости рта.

Самой распространенной причиной чувствительности зубов является кариес. Чем раньше он будет обнаружен и вылечен — тем лучше. Нет нужды объяснять, что профилактические визиты к стоматологу помогают диагностировать кариес до того, как начинаются болезненные симптомы и масштабные осложнения. В конечном счете, ежегодные плановые обследования экономят и время, и деньги.

Соседний кабинет

Регулярно наведываясь к стоматологу, не забывайте об ортодонте: зубы могут страдать не только от кариеса. Если эмаль склонна реагировать нытьем и резкой болью на растущий список раздражителей, нужно проверить прикус. Чрезмерное давление, перегрузка, стирание зубной ткани, клиновидный дефект — все это может являться следствием особенностей прикуса и вызывать повышенную чувствительность. В зависимости от характера и серьезности проблемы, ортодонт предложит индивидуальное решение. Иногда достаточно специальных упражнений для сохранения челюсти в правильном положении. Некоторым пациентам рекомендуют спать с каппой, чтобы избавиться от мышечного спазма и защитить зубы от стирания во сне. В особо сложных случаях оптимальным выходом будет хирургическое вмешательство.

Забота о деснах

Внимания заслуживают не только сами зубы, но и десны. Иногда они опускаются, отступают, оголяя шейки зубов: это называется рецессией. Данный процесс чреват, опять же, развитием клиновидного дефекта и повышением чувствительности эмали. Здоровьем десен занимается врач-пародонтолог. Бороться с рецессией трудно, но возможно. В крайних случаях современная медицина решает вопрос пластикой десны.

Порой причина проблем со слизистой кроется в аутоиммунных заболеваниях — это тоже не приговор. При правильном лечении под наблюдением специалиста можно добиться ремиссии. Тогда опущение десен затормозится, а чувствительность зубов со временем пройдет.

Ответственный подход к отбеливанию

Иногда эмаль становится уязвимой после отбеливания зубов, потому что во время процедуры страдает белок коллаген, содержащийся в тканях. Волноваться не стоит: обычно дискомфорт проходит через пару недель. Однако ничего приятного и полезного в побочных эффектах отбеливания нет. Чтобы избежать их, достаточно соблюсти протокол подготовки. За две недели до процедуры грамотный врач назначит вам реминерализирующие гели для обработки зубов и растворы для полоскания. Желательно не прекращать их использование сразу после отбеливания, а продолжать восстанавливать защитные свойства эмали в течение того же срока.

Чтобы стать обладателем белоснежной улыбки и не повредить зубам, не экспериментируйте с «домашними» средствами — большинство из них довольно агрессивны. Отдавайте предпочтение профессиональной процедуре отбеливания, которую проведет квалифицированный специалист в условиях клиники.

Повседневная профилактика чувствительности зубов

Умеете ли вы чистить зубы? Вопрос не столь смешон, а ответ не столь очевиден, как кажется на первый взгляд. Если ежедневно проводить гигиенические процедуры неправильно, то неизбежно пострадают и зубы, и десна. Особую осторожность следует проявлять, если клиновидный дефект уже диагностирован – агрессивные горизонтальные движения в таком случае недопустимы. Выполняйте чистку вертикальными выметающими движениями. Электрическими зубными щетками пользуйтесь по инструкции.

Не подвергайте эмаль излишним испытаниям на прочность. Резкие перепады температуры вредны для зубов. Иначе говоря, не грызите лед и не запивайте его обжигающим кофе. Мороженому лучше позволить слегка подтаять, а оптимальная температура горячих напитков — около 80 градусов по Цельсию.

Состояние зубов напрямую зависит от рациона

Чем здоровей организм, тем медленнее разрушаются ткани зуба. Чтобы предотвратить или вылечить повышенную чувствительность эмали, нужно с особым вниманием отнестись к выстраиванию сбалансированной диеты. Позаботиться следует не только о здоровой пропорции белков, жиров и углеводов. Урон зубам наносит дефицит таких микроэлементов, как жирорастворимые витамины (A, D, E, K) и кальций. Взрослому человеку необходимо потреблять от 400 до 1500 миллиграмм Са в сутки. Ошибочно думать, что получить его можно только из молочных продуктов, например, сыра и творога. Настоящий кладезь питательных веществ, в том числе кальция, это рыба и морепродукты, в особенности сардины, устрицы и моллюски. Для кого-то это станет сюрпризом, но также высокое содержание кальция характерно для овощей и листовой зелени.

Некоторые вещества, которые мы получаем с пищей, опасны для регенерации костей и эмали. Среди них — фитиновая кислота, которая содержится в злаках, орехах, оболочке бобовых. Она связывает минералы и приводит к мальабсорбции. Богатые на эту кислоту продукты можно исключить из рациона либо ферментировать или замачивать их перед употреблением.