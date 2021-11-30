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4 часа назад

Скрытые болезни, на которые указывает тяга к луку и чесноку

Если вас вдруг потянуло на какой-то продукт, который вы раньше не любили, есть повод насторожиться. Вкусовые пристрастия могут неожиданно меняться, если в работе организма что-то сбилось. В частности, например, внезапная тяга к луку или чесноку может сигнализировать о заболеваниях. Читайте о них в материале "Рамблера".

Скрытые болезни, на которые указывает тяга к луку и чесноку
Фото: DepositphotosDepositphotos

ОРВИ и ОРЗ

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Желание наесться острых овощей вкупе с заложенностью носа может быть признаком инфекционного заболевания. На уровне инстинктов организм пытается бороться с инфекцией доступными способами. Острые лук и чеснок могут помочь снять воспаление и ускорить выведение слизи из носоглотки. Правда, эффект этот, увы, довольно кратковременный.

Заболевания щитовидной железы

При дисфункции эндокринной системы метаболизм замедляется. В луке же и чесноке содержатся алкалоиды и капсаицины, которые активизируют обмен веществ в организме. Поэтому человека может внезапно потянуть на острые блюда, в частности, съесть зубчик чеснока или несколько колец лука. Таким образом организм пытается ускорить обменные процессы.

Гельминтоз

Чеснок и лук стимулируют выработку желчи и желудочного сока, которые помогают избавить организм от паразитов. Интуитивное желание съесть остренького может сигнализировать о том, что организму необходимо избавиться от непрошенных “жильцов”.

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта

Внезапная тяга к чесноку, луку, а также другим острым продуктам (например, горчице или перцу) может также указывать на сбоях в секреторной функции органов пищеварительной системы. Дело в том, что острые продукты способны усиливать синтез ферментов, поэтому пища переваривается быстрее. Чтобы исключить вероятность проблем с ЖКТ стоит сдать анализы на уровень кислотности желудка.

Стресс

Возможно, вы замечали, что при плохом настроении иногда тянет съесть что-то, щедро приправленное луком или чесноком. Это не простое совпадение. В чесноке, луке и других острых приправах содержатся вещества, которые способствуют выработке эндорфина и успокаивают нервную систему.

Прислушивайтесь к своему организму, но помните, что правильный диагноз может поставить только специалист. Своевременно обращайтесь к врачу и будьте здоровы!

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