Как обработать ожог, чтобы не сделать себе хуже

Ожог – это комплексная травма вследствие высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и другие ткани. "Рамблер" расскажет, как оказать себе первую помощь, чтобы не сделать хуже.

Ожоги происходит очень часто как в быту, так и на производстве. В зависимости от вида получения ожоги делятся на следующие виды: термические (пламенем, кипятком, контактные); электрические; химические; лучевые и смешанные (термохимические).

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Кипяток или пар

Необходимо в течение 10-15 минут охладить пораженную поверхность кожи проточной водой с температурой 15 градусов. Обратиться к врачу, так как он сможет правильно определить степень, глубину и площадь поражения.

Масло

Важно в течение 10-15 минут охладить пораженную поверхность кожи проточной водой с температурой 15 градусов. Не обрабатывать ожог мазями и прочими химическими средствами.

Солнечный ожог

Охладить поверхность можно с помощью холодной воды, а затем принять обезболивающие препараты и антигистаминные препараты, потому что при солнечных ожогах, как правило, возникает отек ткани. Ни в коем случае нельзя использовать мед, прополис, яичные желтки, так как это может усугубить ситуацию.

Химический ожог

Осторожно удалите одежду и порошковые химические вещества с поверхности тела. Затем промойте проточной водой пораженные участки на протяжении 10-15 минут. Не трите кожу салфетками, не используйте мази и народные средства.

Утюг или сковорода

Если ожог небольшой, достаточно охладить поврежденную поверхность под проточной водой и наложить сухую повязку. А вот от льда и мазей лучше отказаться.

Когда обращаться к врачу?

Если площадь ожога составляет больше 5% поверхности тела (1% поверхности тела равен площади ладони пострадавшего).

Обнаружены глубокие ожоги или обожжены глаза, лицо, уши, кисти, стопы, область крупных суставов, промежность или половые органы.

Человек находится в юном или пожилом возрасте или у него имеются хронические заболевания.