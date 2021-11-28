Как обработать ожог, чтобы не сделать себе хуже

Ожог – это комплексная травма вследствие высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия на тело, которое повреждает кожу и другие ткани. "Рамблер" расскажет, как оказать себе первую помощь, чтобы не сделать хуже.
Ожоги происходит очень часто как в быту, так и на производстве. В зависимости от вида получения ожоги делятся на следующие виды: термические (пламенем, кипятком, контактные); электрические; химические; лучевые и смешанные (термохимические).
Необходимо в течение 10-15 минут охладить пораженную поверхность кожи проточной водой с температурой 15 градусов. Обратиться к врачу, так как он сможет правильно определить степень, глубину и площадь поражения.
Важно в течение 10-15 минут охладить пораженную поверхность кожи проточной водой с температурой 15 градусов. Не обрабатывать ожог мазями и прочими химическими средствами.
Охладить поверхность можно с помощью холодной воды, а затем принять обезболивающие препараты и антигистаминные препараты, потому что при солнечных ожогах, как правило, возникает отек ткани. Ни в коем случае нельзя использовать мед, прополис, яичные желтки, так как это может усугубить ситуацию.
Осторожно удалите одежду и порошковые химические вещества с поверхности тела. Затем промойте проточной водой пораженные участки на протяжении 10-15 минут. Не трите кожу салфетками, не используйте мази и народные средства.
Если ожог небольшой, достаточно охладить поврежденную поверхность под проточной водой и наложить сухую повязку. А вот от льда и мазей лучше отказаться.
Обычно сроки госпитализации зависят от степени ожога, от площади и глубины поражения. В некоторых случаях требуется выполнение сложных операций – например, пересадки кожи.