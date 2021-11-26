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Доктор Комаровский развеял миф о лечении ангины

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг распространенное заблуждение, связанное с лечением острого тонзиллита, или ангины. Комментарий доктора прозвучал в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина».

Комаровский развеял миф о лечении ангины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеврач развеял популярный миф о том, что острый тонзиллит можно вылечить полосканиями горла.

«Ангина — это острая бактериальная инфекция, вызываемая микробом, который называется стрептококк. Ангину нельзя вылечить никакими полосканиями. Более того, полосканиями лечить ангину — это прямой путь к инвалидности», — заявил он.

По словам Комаровского, ангину лечат только антибиотиками, которые принимаются внутрь.

Специалист уточнил, что полоскания нужны в случае, если на миндалинах засохла слизь, из-за чего человек испытывает дискомфорт.

«Если мы пополощем эту слизь, то она отойдет, как бы отклеится от поверхности миндалин, и человеку станет легче», — объяснил Комаровский.

Как подчеркнул врач, чтобы не довести болезнь до такого состояния, при симптомах ОРВИ необходимо промывать нос, использовать сосудосуживающие капли, предварительно согласовав их со специалистом, регулярно увлажнять и проветривать комнату, а также пить много жидкости.

Ранее Комаровский перечислил случаи, при которых ребенка с болью в ушах необходимо срочно показать врачу. В частности, специалист отметил, что опасения у взрослых должна вызвать ситуация, когда умеренная боль у ребенка длится более трех часов.

Болезни и лекарства,Евгений Комаровский,
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