Невролог назвала пять главных провокаторов мигрени

Спровоцировать мигрень могут различные факторы, в том числе определенные продукты и запахи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-невролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, член Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Оксана Мордовина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, при мигрени человек чувствует очень сильную пульсирующую головную боль с одной стороны.

— Она мешает на чем-то сосредоточиться, выполнять привычные дела. Сопровождается желанием спрятаться от света, шума, «лишних» звуков. Долго длится: от 2–3 часов до 2–3 суток. Обычные анальгетики не помогают,

— сказала врач.

Мордовина выделила шесть факторов, которые провоцируют приступы мигрени.

— Некоторые продукты: индивидуально шоколад, сыр, красное вино. Также недуг могут вызывать определенные запахи, стресс, нагрузки, и, конечно же, гормональный фон. Поэтому мигрень чаще наблюдается у женщин,

— отметила врач.

Головная боль у женщин отличается по интенсивности и продолжительности в разные периоды по сравнению с приступом мигрени у мужчин. В связи с этим в лечении и профилактике у пациентов разных полов будут нюансы, уточнила Мордовина.