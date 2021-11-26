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Невролог назвала пять главных провокаторов мигрени

Вечерняя Москва
43 минуты назад

Спровоцировать мигрень могут различные факторы, в том числе определенные продукты и запахи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-невролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, член Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Оксана Мордовина.

Невролог назвала пять главных провокаторов мигрени
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, при мигрени человек чувствует очень сильную пульсирующую головную боль с одной стороны.

— Она мешает на чем-то сосредоточиться, выполнять привычные дела. Сопровождается желанием спрятаться от света, шума, «лишних» звуков. Долго длится: от 2–3 часов до 2–3 суток. Обычные анальгетики не помогают,

— сказала врач.

Мордовина выделила шесть факторов, которые провоцируют приступы мигрени.

— Некоторые продукты: индивидуально шоколад, сыр, красное вино. Также недуг могут вызывать определенные запахи, стресс, нагрузки, и, конечно же, гормональный фон. Поэтому мигрень чаще наблюдается у женщин,

— отметила врач.

Головная боль у женщин отличается по интенсивности и продолжительности в разные периоды по сравнению с приступом мигрени у мужчин. В связи с этим в лечении и профилактике у пациентов разных полов будут нюансы, уточнила Мордовина.

Некоторые граждане, особенно россиянки, становятся почти экспертами своего заболевания, заметила собеседница «ВМ». Но к специалисту надо обязательно обращаться еще и для обследования, потому что под маской мигрени может скрываться заболевание как самого головного мозга, так и сосудов головного мозга, предупредила врач.

Болезни и лекарства,
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