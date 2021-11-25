Что делать, когда болит голова

Мы можем быть невероятно эффективны на работе, успевать сотни дел, справляться с непрерывным потоком задач и в этом круговороте событий не замечать самого важного — себя, свое самочувствие и свои ощущения. И вот мы уже забываем вовремя поесть, не замечаем чувство жажды и ждем, что головная боль пройдет сама.

«Хьюстон, у нас проблемы»

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На самом деле нельзя отодвигать на второй план физические потребности. Любой дискомфорт — это сигнал о том, что что-то идет не так и нужно немедленно вмешаться. Человек привыкает годами не замечать головную боль, и она становится постоянным спутником ежедневной жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 50 до 75 процентов людей в возрасте 18-65 лет хотя бы раз сталкивались с приступом головной боли в течение года.

Чаще всего причиной головных болей становится образ жизни. Мы слишком многозадачны: работа, дом, семья, финансы, жилье — на отдых не остается времени. Считанные единицы могут похвастаться тем, что легко засыпают, с радостью встают и спят не менее 7-8 часов в сутки. Недостаток ночного сна — одна из самых распространенных причин головной боли. А дальше — как снежный ком.

На хронический недосып накладывается усталость, но дел меньше не становится, а в сутках по-прежнему 24 часа. И вот задача, которую можно легко выполнить за тридцать минут, требует гораздо больше времени. Звонки, письма, отчеты, внеплановые встречи, семейные дела, финансовые вопросы — буквально нет никакой возможности вырваться из круговорота дел и просто размяться, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Ситуация усугубляется не слишком удобным рабочим местом и неправильным положением за столом. Мы любим сидеть, закинув ногу на ногу, при этом спина часто согнута, а свободная рука подпирает подбородок. В результате одни мышцы слишком растягиваются, а другие слишком устают, и от напряжения во всем теле начинает болеть голова.

Также частой причиной головных болей становится неправильное питание и отсутствие привычки пить воду. У некоторых людей может болеть голова, когда слишком сильно падает сахар в крови — для таких случаев на рабочем месте нужно держать небольшой перекус, например, орешки. А еще лучше соблюдать определенный режим — делать разминку в перерывах и обедать в одно и то же время.

Почему нельзя терпеть

Главная опасность головной боли в том, что ее течение может быть непредсказуемым. Именно поэтому стоит принять таблетку, не дожидаясь, когда боль станет невыносимой. В такие моменты из-за высокой нагрузки на сосуды организм испытывает сильный стресс, что может спровоцировать выброс адреналина в кровь, учащение пульса, повышение артериального давление, потерю сознания и даже инсульт.

При этом важно помнить: если сильная головная боль возникает более трех дней подряд или чаще пятнадцати дней в течение месяца, нужно обратиться к врачу. Специалист соберет анамнез, назначит необходимые анализы и обследования, чтобы выяснить настоящую причину боли.

Первая помощь

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Для начала нужно просто выпить стакан воды и немного поесть. Идеально — уединиться в темной прохладной комнате и провести полчаса в тишине с закрытыми глазами или прогуляться на свежем воздухе. Напряжение уйдет, а вместе с ним и головная боль. Если отдых не помог, не стоит ждать пока головная боль усилится, нужно действовать. Например, принять обезболивающий препарат «Спазган НЕО».

Это комбинированное лекарственное средство, которое оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и спазмолитическое действие. В его состав входят три активных компонента: ибупрофен — нестероидное противовоспалительное средство, питофенона гидрохлорид — спазмолитик и фенпивериния бромид — м-холиноблокатор. Препарат подавляет синтез простагландинов и расслабляет гладкую мускулатуру. Напомним, что стенки кровеносных сосудов состоят из гладких мышечных волокон, а их спазм нередко является причиной головной боли.