Больше половины московских медиков получили новую форму

Более 60 тысяч сотрудников московских больниц и поликлиник воспользовались возможностью бесплатно получить новую форму в экипировочном центре Депздрава. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: Пресс-служба Депздрава Москвы Пресс-служба Депздрава Москвы

Замглавы столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова рассказала, что новую форму получили более половины столичных медработников.

«Это важный, но далеко не единственный способ поддержать наших врачей и медицинских сестер, которые сегодня трудятся ради жизни и здоровья москвичей. Такой центр уникален как по своим возможностям, так и по формату работы. Все комплекты могут быть подобраны с учетом не только индивидуальных особенностей, но и разных специальностей», - отметила Ефремова.

Предварительный заказ на бесплатную форму можно оформить удаленно и затем получить свой комплект в удобное время. Помещение экипировочного центра оборудовано электронными табло и примерочными кабинками. Также там есть зона ожидания, где можно выпить кофе или чай.

Центр работает без выходных (кроме государственных праздников) с 09:00 до 21:00 и ежедневно принимает от 700 до 800 человек. От станции метро туда можно добраться специально организованным автобусным маршрутом.

В Депздраве рассказали, что новая форма удобна, функциональна и произведена из высококачественных материалов (это касается и ткани, и фурнитуры, и обуви). Дизайн одежды разрабатывался с учетом пожеланий медработников. К примеру, металлические кнопки на одежде по желанию сотрудников лучевых и рентген-отделений заменили пластмассовыми.

В дальнейшем бесплатная форма будет выдаваться медикам каждый год, обувь - раз в два года.