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Раскрыт новый способ справиться с диабетом

Lenta.ru
5 часов назад

Устранение старых дисфункциональных клеток в жировой ткани человека уменьшает признаки диабета второго типа. Результаты исследования, опубликованные специалистами Университета Коннектикута в журнале Cell Metabolism, помогут разработать новые способы лечения различных метаболических заболеваний. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Раскрыт новый способ справиться с диабетом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В организме идет постоянное обновление клеток, однако иногда этот механизм отказывает. В результате в тканях накапливаются стареющие или сенесцентные клетки, которые влияют на свое окружение, вырабатывая дефектные сигнальные молекулы. В результате окружающие клетки могут хуже усваивать питательные вещества, например, сахар, вызывая преддиабетическое состояние.

Ученые разработали и протестировали комбинации экспериментальных препаратов: дазатиниба и кверцетина. Уже было показано, что дазатиниб и кверцетин увеличивают продолжительность жизни и улучшают здоровье у старых мышей.

Согласно полученным данным, эти препараты могут справиться со стареющими клетками в культурах жировой ткани человека. Клетки жировой ткани также были введены мышам, у которых они вызвали метаболические нарушения. Однако после лечения дазатинибом и кверцетином вредное воздействие жировой ткани практически исчезло.

Исследователи также проанализировали ранее неизученную популяцию стареющих клеток, которые экспрессируют высокие уровни p21 — ингибитора циклин-зависимой киназы и одного из ключевых маркеров клеточного старения.

Оказалось, что очищение от сенесцентных клеток один раз в месяц эффективно как для замедления развития диабета, так и для облегчения проявившихся диабетических симптомов у мышей с ожирением.

Болезни и лекарства,
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