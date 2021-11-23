Синдром ходячего трупа: что это и можно ли вылечить

Синдром Котара или синдром ходячего трупа — это редкое психическое заболевание. Пациенты ощущают депрессию, дереализацию, их постоянно посещают бредовые мысли галлюцинации. "Рамблер" расскажет подробнее об этом синдроме.

Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Синдром Котара иногда называют синдромом ходячего трупа из-за того, что люди с таким психическим расстройством верят, что они мертвы, потеряли душу или часть тела. Они в этом настолько уверены, что даже отказываются есть и пить. Также для пациентов с синдромом Котара характерна крайняя степень нигилизма: они уверены, что их жизнь ничтожна и совершенно ничего не значит. Некоторые даже "берут на себя вину" за эпидемии, утверждают, что стали причиной заболевания многих людей.

К частым причинам развития подобного заболевания относят невротические расстройства, травматические повреждения головы, передозировку некоторых видов психотропных препаратов, в частности антидепрессантов, а также эпилепсию, шизофрению и ряд других нарушений. Поэтому, чтобы правильно начать лечение, необходимо сначала определить, что же является болезни.