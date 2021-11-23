Синдром ходячего трупа: что это и можно ли вылечить

Синдром Котара или синдром ходячего трупа — это редкое психическое заболевание. Пациенты ощущают депрессию, дереализацию, их постоянно посещают бредовые мысли галлюцинации. "Рамблер" расскажет подробнее об этом синдроме.
Синдром Котара иногда называют синдромом ходячего трупа из-за того, что люди с таким психическим расстройством верят, что они мертвы, потеряли душу или часть тела. Они в этом настолько уверены, что даже отказываются есть и пить. Также для пациентов с синдромом Котара характерна крайняя степень нигилизма: они уверены, что их жизнь ничтожна и совершенно ничего не значит. Некоторые даже "берут на себя вину" за эпидемии, утверждают, что стали причиной заболевания многих людей.
К частым причинам развития подобного заболевания относят невротические расстройства, травматические повреждения головы, передозировку некоторых видов психотропных препаратов, в частности антидепрессантов, а также эпилепсию, шизофрению и ряд других нарушений. Поэтому, чтобы правильно начать лечение, необходимо сначала определить, что же является болезни.
Чтобы вылечить синдром Котара, необходимо пройти через длительную терапию. Полностью избавиться от заболевания сложно, однако науке известны редкие случаи счастливого выздоровления. Так, одна история пациента с подобным диагнозом была опубликована в известном американском журнале. Мужчина более десяти лет считал себя мертвым, но благодаря правильно подобранной схеме лечения, ему удалось избавиться от нигилистического бреда и галлюцинаций о собственной смерти.