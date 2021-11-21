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Как чистка зубов может обезопасить от вируса и почему это важно

Диана Товсепова
1 час назад

Снизить риски инфицирования коронавирусом помогут меры предосторожности. "Рамблер" разбирался, как чистка зубов может обезопасить человека от вируса.

Как чистка зубов может обезопасить от вируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Не только ношение масок и использование антисептика помогут в деле о профилактике заражения COVID-19.

В частности, помочь может и уход за полостью рта, потому как именно она является основным путем входа инфекций в организме. Специалисты отмечают, что более 80% инфекций попадает в организм через полость рта и дыхательные пути, потому как имеют с ними плотный контакт.

"Если в полости рта много патогенных бактерий, то они предрасполагают к бактериальным осложнениям любой вирусной инфекции, особенно COVID-19, так как вирус агрессивен с точки зрения развивающейся пневмонии...", — рассказал изданию АИФ Андрей Жук, врач-ортодонт, к. м. н., вице-президент Общества лингвальных ортодонтов России.

Именно полость рта становится первым "пунктом" , которому приходится столкнуться с вирусом.

"Болезнь возникает при наличии определенного титра возбудителя (титр вируса — количество инфекционных, бляшкообразующих, гемаглютинирующих или других единиц активности патогена, определяемое в единице объема вируссодержащей жидкости), т. е. от определенного его количества, и чем большее количество вирусных частиц будет остановлено в полости рта за счет мощного иммунитета, тем меньше будет сенсибилизации организма. Поэтому без хорошего иммунитета со стороны полости рта сложно противостоять каким-либо болезням, в том числе и коронавирусу.", — объясняет специалист.

А именно гигиена полости рта и правильная чистка зубов поможет укрепить местный иммунитет и, вместе с тем, убьют патогенные бактерии и сохранят те, которые играют важны для здоровья.

Таким образом, здоровая полость рта станет барьером на пути к инфекции.

Специалисты рекомендуют не ограничиваться утренней и вечерней чисткой зубов, а чистить зубы перед каждым выходом из дома. Важно дольше и тщательнее чистить зубы.

Болезни и лекарства,Аргументы и Факты,
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