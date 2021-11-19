Не только инфекции: что можно подцепить через поцелуй

Партнеры во время поцелуя обмениваются в среднем пятью миллилитрами слюны. В таком небольшом объеме ухитряются поместиться до 80 миллионов микробов. "Рамблер" расскажет, чем можно заразиться при поцелуе.

Гингивит

Гингивит — это бактериальное воспаление десен. Его вполне реально передать партнеру во время поцелуя. Заболевание развивается, в первую очередь, из-за неправильной гигиены полости рта. Чтобы избежать недуга и обезопасить не только себя, но и возлюбленного, необходимо дважды в день чистить зубы.

Герпес

Для герпеса характерно появление на губах и во внутренней полости рта язвочек. Заболевание в этой области провоцирует вирус первого типа. Оно легко передается при малейшем контакте с зараженным, поэтому стоит отказаться от поцелуев, если у партнера есть внешние проявления этого недуга.

Менингит

Менингит вызывают менингококки. Попадая в организм человека, эти микроорганизмы провоцируют развитие симптомов, схожих с обычной простудой. Серьезные случаи инфекции, когда поражаются мозговые оболочки бывают крайне редко — один случай на нескольких тысяч.

Мононуклеоз

Это заболевание вызывает вирус Эпштейна-Барр, который считают причиной многих проблем со здоровьем, в том числе синдрома хронической усталости. Ярко выраженной симтоматики у этого недуга нет, поэтому определить, болен ли партнер по внешним признакам невозможно.

ОРВИ

Неудивительно, что ОРВИ можно легко подцепить через поцелуй, учитывая тот факт, что вирус передается даже воздушно-капельным путем. Стоит ли отказываться от поцелуев с болеющим партнером? Необязательно. Вероятно, придется и так переболеть, особенно, если возлюбленный находится в соседней комнате.

Сифилис