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Доктор Комаровский перечислил шесть ошибок при приеме антибиотиков

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил шесть ошибок, которые часто совершают при приеме антибиотиков. В посте, опубликованном в Instagram, он предупредил об опасности неправильного употребления этих препаратов.

Комаровский перечислил 6 ошибок при приеме антибиотиков
Фото: @doctor_komarovskiy@doctor_komarovskiy

Одной из первых ошибок доктор назвал самолечение, которое, по мнению специалиста, возникает из-за безответственности и самонадеянности людей. Комаровский также отметил, что этому способствует «преступная государственная политика», которая создает условия для свободного обращения антибактериальных препаратов.

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Врач также призвал не принимать антибиотики при вирусных инфекциях. «Главная беда в том, что это явление имеет место не только в порядке самолечения. В профилактической эффективности антибиотикотерапии убеждены многие врачи», — заявил он и отметил, что система здравоохранения такого допускать не должна.

Еще одной ошибкой при приеме антибиотиков доктор назвал нерациональное местное применение. «Антибиотики, применяемые системно (внутрь, внутримышечно, внутривенно), категорически не должны использоваться местно (капли в нос, мази)», — объяснил врач и добавил, что есть два исключения — гнойный отит и гнойный конъюнктивит.

Комаровский также предупредил о том, что нельзя преждевременно прекращать принимать антибиотики. Он уточнил, что для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, которые нужно соблюдать, чтобы избежать возобновления болезни.

Врач также назвал ошибкой повторное применение одного и того же антибиотика при аналогичном диагнозе. «Если одна и та же болезнь повторяется через непродолжительное время, то вполне логично предположить, что при своем повторном возникновении она связано уже теми микробами, которые "уцелели" после первого курса лечения, а следовательно, применявшийся препарат будет неэффективен», — заявил Комаровский. Он также добавил, что повторное использование антибактериального препарата может вызвать аллергию, особенно важно это учитывать при лечении детей.

Доктор также отметил, что не стоит пренебрегать правилами лечения и дозирования. «Кратность приема колеблется от одного до четырех раз в сутки, взаимосвязь с приемом пищи разная, некоторые препараты нельзя с молоком, а также множество других нюансов», — объяснил он. По мнению врача, пациенты часто не уделяют должного внимания изучению инструкций, что приводит к нерациональному лечению.

Болезни и лекарства,Евгений Комаровский,
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