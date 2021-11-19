Малышева назвала три главные ошибки гипертоников

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об основных ошибках, которые совершают гипертоники.

Она объяснила, что самая распространенная и опасная — это резкое снижение давления.

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— Человек мерит давление, понимает, что оно высокое, тут же принимает препарат и резко его снижает. Когда мы это делаем, нарушается кровоснабжение головного мозга, и человек может потерять сознание. Раньше мы давали быстродействующий препарат пациентам с повышенным давлением, но потом его отменили, потому что возникала высокая частота инсультов. Получается, что вы «кран» открыли, а сосуды еще не адаптировались и происходит инсульт. Быстро снижать давление нельзя, — рассказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Она пояснила, что даже в том случае, если человек поступил в больницу с инфарктом и давлением 200/100, врачи не сразу будут снижать ему давление — они могут наблюдать за пациентом, чтобы под давлением кровь сама начинала проходить по сосудам.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что в случае если у вас поднялась давление, нужно полежать в течение получаса, и оно может снизиться само. Если высокое давление сопровождается одышкой, головной болью, нарушением зрения, то нужно вызвать скорую помощь, и врачи решат, снижать давление или нет.

Вторая распространенная ошибка — это прекращение приема лекарств после нормализации давления. Кардиолог подчеркнул, что назначать и отменять те или иные препараты пациенту может только врач.

Третья ошибка — это отсутствие диеты при приеме лекарств.

— Таблетки пью — нечего диету соблюдать. Так думают многие. Когда вы откроете список причин неэффективности действия препаратов для снижения давления, одна из главных — употребление большого количества соли и несоблюдение диеты. Это нивелирует действие таблеток. В тот момент, когда вы употребляете большое количество соли, объем крови увеличивается, а стенка сосуда отекает, и просвет сужается, что еще больше повышает артериальное давление, — объяснила телеведущая.

По ее словам, гипертоникам нужно исключить продукты, богатые солью. В их числе сыры, переработанное мясо, чипсы, попкорн и консервированные продукты.

— Если вы совсем не можете исключить соль, пользуйтесь той, что содержит калий, — порекомендовала врач.