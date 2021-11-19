У россиянина с жалобами на боль нашли таракана в голове

В Коломне 57-летний мужчина пожаловался на головную боль врачам. В результате обследования медики нашли в ухе пациента таракана. Об инциденте сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Россиянин рассказал, что боль появилась у него после сна. Пациент сам предположил, что к нему в ухо заполз таракан. После осмотра подмосковные врачи выяснили, что насекомое проникло в слуховой проход, а его движения вызывали болевые ощущения у мужчины. Медики оказали местному жителю необходимую помощь. Затем его выписали из больницы, сейчас он находится дома.

По словам врача-оториноларинголога Коломенской больницы Татьяны Ильичевой, таракан может повредить барабанную перепонку, что в итоге приведет к воспалительному процессу. Самостоятельно извлекать насекомое не рекомендуется: это может привести к травмам уха.