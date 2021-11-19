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У россиянина с жалобами на боль нашли таракана в голове

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

В Коломне 57-летний мужчина пожаловался на головную боль врачам. В результате обследования медики нашли в ухе пациента таракана. Об инциденте сообщает Агентство городских новостей «Москва».

У россиянина с жалобами на боль нашли таракана в голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин рассказал, что боль появилась у него после сна. Пациент сам предположил, что к нему в ухо заполз таракан. После осмотра подмосковные врачи выяснили, что насекомое проникло в слуховой проход, а его движения вызывали болевые ощущения у мужчины. Медики оказали местному жителю необходимую помощь. Затем его выписали из больницы, сейчас он находится дома.

По словам врача-оториноларинголога Коломенской больницы Татьяны Ильичевой, таракан может повредить барабанную перепонку, что в итоге приведет к воспалительному процессу. Самостоятельно извлекать насекомое не рекомендуется: это может привести к травмам уха.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи достали из головы россиянки живого таракана, с которым она проходила несколько дней. Девушка пришла в клинику с жалобами на заложенное ухо и головную боль. Насекомое обнаружили при осмотре слухового прохода. Таракана удалили из уха. В итоге дальнейшего лечения пациентке не потребовалось.

Болезни и лекарства,АГН "Москва",
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