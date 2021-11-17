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Чем болеют трудоголики

Мария Иглина
4 часа назад

На сегодняшний день в нашем окружении все чаще можно встретить людей, у которых почти нет времени на личную жизнь, оправдывая это тем, что они заняты работой. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по работе с подсознанием, инструктор Theta-healthing Вероника Сысоева рассказала "Рамблеру", каким заболеваниям подвержены трудоголики.

Чем болеют трудоголики
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Трудоголики — люди с педантичными чертами характера, склонные к раздражительности, эмоциональной нестабильности и тревоге. Они любят идеальный порядок во всем, стремятся качественно выполнять свою работу, часто занимают несколько должностей, совмещают трудоустройство в разных компаниях и, как правило, не берегут себя и свое здоровье. В связи с описанным выше вероятность заболеть у трудоголиков гораздо выше, чем у людей другого склада характера.

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Помимо особенностей личности, трудоголики имеют огромное количество детских травм и ограничивающих убеждений, что является движущей силой на пути к целям, не смотря на усталость, трудности и препятствия.

Основные травмы, способствующие развитию подобного поведения:

Недостаток любви. Неосознанно человек стремится делать больше своих возможностей и работать на полную катушку, чтобы быть довольным собой, получать любовь и признание. «Много работаешь, учишься — молодец», — так говорили родители, не осознавая, к чему могут приводить такие якобы безобидные фразы. Здесь же формируются программы «идеальный, значит любимый». Неудивительно, откуда такое стремление и где берется мотивация у трудоголиков соответствовать невероятно высокой планке. Но далеко не всегда таким образом можно почувствовать свою ценность от окружающих, скорее наоборот. А гордиться собой можно другими способами, без необходимости быть трудоголиком и забывать о себе. Именно из детства появляется ложное убеждение, что любовь нужно заслужить своими успехами в жизни и объемом выполняемой работы.

«Кто не работает, тот не ест», — крылатая фраза из советского союза. Подобные убеждения достались от старших поколений. Многие до сих пор убеждены, что уровень дохода прямо пропорционален количеству проделанной работы. Но существует огромное количество доказательств, что это не так.

Подробный анализ незакрытых травм и ложных убеждений приводит к умозаключению, что трудоголиком быть совершенно невыгодно, тем более, это чревато различными заболеваниями.

Какими заболеваниями чаще страдают трудоголики?

На самом деле, заболеть можно чем угодно, учитывая высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Именно поэтому в народе существует фраза, что «все болезни от нервов», хотя ее значение заключается совершенно в другом. Стресс не причина болезней, а лакмусовая бумажка, определяющая предрасположенность организма к тем или иным заболеваниям.

  • Психические заболевания невротического уровня: неврозы, тревожные и депрессивные расстройства, включающие в себя любые варианты нарушения ночного сна, раздражительность, панические атаки, навязчивости и другие симптомы.
  • Психосоматические расстройства. Может быть любой дискомфорт в теле, похожий на то или иное соматическое заболевание, только причиной неприятных ощущений является эмоциональное состояние.
  • Зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). Желание расслабиться, снять напряжение, усталость и стресс заставляют обращаться к употреблению ПАВ. К сожалению, положительный эффект от такого рода веществ не продолжительный, но зато вероятность формирования другой проблемы — зависимости, очень велика,
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Дискомфорт, боли в области живота, эпигастрии, воспаления и язвы ЖКТ, расстройства кишечника.
  • Сердечно-сосудистые заболевания. Тяжесть в области грудной клетки, повышение артериального давления и пульса, спазмы сосудов.

Что делать?

  • Пройти полное обследование, при необходимости проконсультироваться у врачей соответствующих специальностей. Ежегодно проходить чек-ап организма в профилактических целях.
  • Длительная работа с психотерапевтом. Важно закрыть все свои травмы и осознать, что заслужить любовь невозможно. Любят не за что-то, а, в основном, вопреки. И трудоголиком быть не выгодно.
  • Соблюдать режим труда и отдыха, грамотно планировать рабочее и личное время, научиться делегировать.
  • Поставить перед собой четкие цели и задачи, решить, какими экологичными способами прийти к ним, не прибегая к трудоголизму.
  • «Работать нужно не 12 часов в день, а головой» — рекомендация финансового успеха Стива Джобса. Если глубоко вдуматься в смысл этой цитаты, то можно найти более продуктивные и интересные занятия, чем просто быть трудоголиком.
Болезни и лекарства,Стив Джобс,
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