Чем болеют трудоголики

На сегодняшний день в нашем окружении все чаще можно встретить людей, у которых почти нет времени на личную жизнь, оправдывая это тем, что они заняты работой. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по работе с подсознанием, инструктор Theta-healthing Вероника Сысоева рассказала "Рамблеру", каким заболеваниям подвержены трудоголики.

Трудоголики — люди с педантичными чертами характера, склонные к раздражительности, эмоциональной нестабильности и тревоге. Они любят идеальный порядок во всем, стремятся качественно выполнять свою работу, часто занимают несколько должностей, совмещают трудоустройство в разных компаниях и, как правило, не берегут себя и свое здоровье. В связи с описанным выше вероятность заболеть у трудоголиков гораздо выше, чем у людей другого склада характера.

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Помимо особенностей личности, трудоголики имеют огромное количество детских травм и ограничивающих убеждений, что является движущей силой на пути к целям, не смотря на усталость, трудности и препятствия.

Основные травмы, способствующие развитию подобного поведения:

Недостаток любви. Неосознанно человек стремится делать больше своих возможностей и работать на полную катушку, чтобы быть довольным собой, получать любовь и признание. «Много работаешь, учишься — молодец», — так говорили родители, не осознавая, к чему могут приводить такие якобы безобидные фразы. Здесь же формируются программы «идеальный, значит любимый». Неудивительно, откуда такое стремление и где берется мотивация у трудоголиков соответствовать невероятно высокой планке. Но далеко не всегда таким образом можно почувствовать свою ценность от окружающих, скорее наоборот. А гордиться собой можно другими способами, без необходимости быть трудоголиком и забывать о себе. Именно из детства появляется ложное убеждение, что любовь нужно заслужить своими успехами в жизни и объемом выполняемой работы.

«Кто не работает, тот не ест», — крылатая фраза из советского союза. Подобные убеждения достались от старших поколений. Многие до сих пор убеждены, что уровень дохода прямо пропорционален количеству проделанной работы. Но существует огромное количество доказательств, что это не так.

Подробный анализ незакрытых травм и ложных убеждений приводит к умозаключению, что трудоголиком быть совершенно невыгодно, тем более, это чревато различными заболеваниями.

Какими заболеваниями чаще страдают трудоголики?

На самом деле, заболеть можно чем угодно, учитывая высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Именно поэтому в народе существует фраза, что «все болезни от нервов», хотя ее значение заключается совершенно в другом. Стресс не причина болезней, а лакмусовая бумажка, определяющая предрасположенность организма к тем или иным заболеваниям.

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