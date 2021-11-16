Врач рассказал, как быстро вылечить герпес на губах

Так называемая «простуда на губах» знакома почти каждому человеку. Стоит только подхватить насморк или постоять одну минуту на сквозняке, как на следующий день появляются ее неприятные симптомы — покалывание или жжение у рта. Можно ли быстро вылечить герпес, узнали у эксперта.

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Анна Павленко Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, трихолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

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Что такое герпес?

Герпес — это вирусное заболевание, которое сопровождается высыпаниями в виде сгруппированных пузырьков с прозрачным содержимым на коже и слизистых. Всего существует 8 типов герпеса. С проявлениями на коже в виде сгруппированных пузырьков происходит при герпесе 1,2,3 типов.

1 тип— это вирус простого герпеса, который проникает в организм человека чаще всего через травмированную кожу или слизистые оболочки при прямом контакте с больным или вирусоносителем (через поцелуй), и воздушно капельным путем (при разговоре). Чаще всего пузырьки располагается на коже с внутренней и внешней стороны губ, носа или щек. Предвестниками начала заболевания является зуд и покраснения в области появления высыпаний. Кроме того, человек может почувствовать общее недомогание, которое сопровождается повышением температуры и ознобом. Немаловажное эпидемиологическое значение имеет передача герпеса 1 типа половым путем. В этом случае расположение высыпаний может быть на половых органах.

2 тип— это генитальный герпес, который передается половым путем. При его наличии на гениталиях появляются пузырьки, эрозии, покраснения, отек и болезненность.

3 тип— это опоясывающий лишай. Он проявляется группирующими пузырьковыми высыпаниями на фоне гиперемии (чрезмерное наполнение кровью кровеносных сосудов) кожи по ходу нервных стволов, и сопровождается болью. Его возбудителем является дерматонейротропный вирус, идентичный вирусу ветряной оспы. Болезнь передается контактным и воздушно-капельным путем.

Случаи заражения взрослых от больных опоясывающим герпесом чрезвычайно редки. Но у детей, которые контактируют с носителем, может развиться ветряная оспа.

Причины непосредственный контакт с носителем вируса через поцелуи и бытовые приборы. Заразиться герпесом можно также через губную помаду;

половой контакт с носителем вируса.

Попадая в организм человека, вирус остается с ним на всю жизнь с последующими рецидивами. Герпес может возникать повторно на фоне снижения иммунитета, частых стрессов и эмоциональных расстройств, переутомления.

Как протекает болезнь?

Развитие герпеса можно поделить на несколько этапов. Первый начинается с жжения и зуба в предполагаемом месте появления герпеса. На втором этапе образуется группа пузырьков, заполненные прозрачной жидкостью. Через некоторое время (обычно на 5-6 день) они начинают лопаться. После того, как вирус уйдет в состояние покоя, лопнувшие пузырьки покрываются коркой, которая со временем отойдет от кожи сама.

Что делать, если у вас появился герпес? не прикасаться к месту герпеса. Вирус можно занести в слизистую глаз и разнести по поверхности кожи лица;

строго соблюдать правила личной гигиены. Всегда мойте руки с мылом, пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой;

заменить декоративную косметику и кисти для макияжа;

начать использовать противовирусные препараты, а именно мазь и раствор бриллиантовой зелени. Наносить средство необходимо ватной палочкой, чтобы в дальнейшем не занести вирус в слизистые;

обратиться к врачу.

Медицинская помощь

Для диагностики герпеса врач берет ПЦР-соскоб с высыпаний. При подтвержденном диагнозе назначаются таблетированные противовирусные препараты. Дозировка препаратов и количество дней рассчитывается в зависимости от вида заболевания. При опоясывающем герпесе необходимо дополнительно обратиться к неврологу в связи с болевым синдромом.

При повторном появлении герпеса более 5 раз в год необходимо обратиться к врачу для назначения супрессивной терапии (непрерывного лечения). Длительность приема препаратов при такой методике может составлять от 4 до 12 месяцев.