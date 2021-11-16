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Врач рассказал, как быстро вылечить герпес на губах

WMJ.ru
1 час назад

Так называемая «простуда на губах» знакома почти каждому человеку. Стоит только подхватить насморк или постоять одну минуту на сквозняке, как на следующий день появляются ее неприятные симптомы — покалывание или жжение у рта. Можно ли быстро вылечить герпес, узнали у эксперта.

Врач рассказал, как быстро вылечить герпес на губах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Анна Павленко Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, трихолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

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Что такое герпес?

Герпес — это вирусное заболевание, которое сопровождается высыпаниями в виде сгруппированных пузырьков с прозрачным содержимым на коже и слизистых. Всего существует 8 типов герпеса. С проявлениями на коже в виде сгруппированных пузырьков происходит при герпесе 1,2,3 типов.

1 тип— это вирус простого герпеса, который проникает в организм человека чаще всего через травмированную кожу или слизистые оболочки при прямом контакте с больным или вирусоносителем (через поцелуй), и воздушно капельным путем (при разговоре). Чаще всего пузырьки располагается на коже с внутренней и внешней стороны губ, носа или щек. Предвестниками начала заболевания является зуд и покраснения в области появления высыпаний. Кроме того, человек может почувствовать общее недомогание, которое сопровождается повышением температуры и ознобом. Немаловажное эпидемиологическое значение имеет передача герпеса 1 типа половым путем. В этом случае расположение высыпаний может быть на половых органах.

2 тип— это генитальный герпес, который передается половым путем. При его наличии на гениталиях появляются пузырьки, эрозии, покраснения, отек и болезненность.

3 тип— это опоясывающий лишай. Он проявляется группирующими пузырьковыми высыпаниями на фоне гиперемии (чрезмерное наполнение кровью кровеносных сосудов) кожи по ходу нервных стволов, и сопровождается болью. Его возбудителем является дерматонейротропный вирус, идентичный вирусу ветряной оспы. Болезнь передается контактным и воздушно-капельным путем.

Случаи заражения взрослых от больных опоясывающим герпесом чрезвычайно редки. Но у детей, которые контактируют с носителем, может развиться ветряная оспа.

Причины

  • непосредственный контакт с носителем вируса через поцелуи и бытовые приборы. Заразиться герпесом можно также через губную помаду;
  • половой контакт с носителем вируса.

Попадая в организм человека, вирус остается с ним на всю жизнь с последующими рецидивами. Герпес может возникать повторно на фоне снижения иммунитета, частых стрессов и эмоциональных расстройств, переутомления.

Как протекает болезнь?

Развитие герпеса можно поделить на несколько этапов. Первый начинается с жжения и зуба в предполагаемом месте появления герпеса. На втором этапе образуется группа пузырьков, заполненные прозрачной жидкостью. Через некоторое время (обычно на 5-6 день) они начинают лопаться. После того, как вирус уйдет в состояние покоя, лопнувшие пузырьки покрываются коркой, которая со временем отойдет от кожи сама.

Что делать, если у вас появился герпес?

  • не прикасаться к месту герпеса. Вирус можно занести в слизистую глаз и разнести по поверхности кожи лица;
  • строго соблюдать правила личной гигиены. Всегда мойте руки с мылом, пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой;
  • заменить декоративную косметику и кисти для макияжа;
  • начать использовать противовирусные препараты, а именно мазь и раствор бриллиантовой зелени. Наносить средство необходимо ватной палочкой, чтобы в дальнейшем не занести вирус в слизистые;
  • обратиться к врачу.

Медицинская помощь

Для диагностики герпеса врач берет ПЦР-соскоб с высыпаний. При подтвержденном диагнозе назначаются таблетированные противовирусные препараты. Дозировка препаратов и количество дней рассчитывается в зависимости от вида заболевания. При опоясывающем герпесе необходимо дополнительно обратиться к неврологу в связи с болевым синдромом.

При повторном появлении герпеса более 5 раз в год необходимо обратиться к врачу для назначения супрессивной терапии (непрерывного лечения). Длительность приема препаратов при такой методике может составлять от 4 до 12 месяцев.

Существуют прививки от герпеса, которые может назначить только врач. Преимущества вакцины: возможность достичь глубокой ремиссии заболевания, снизить частоту и продолжительность рецидивов.

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