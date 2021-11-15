Что делать со слабыми сосудами

По статистике, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает более 17 миллионов человек. Это, в свою очередь, составляет треть от общего количества умерших. "Рамблер" расскажет о признаках слабых сосудов и даст рекомендации, как их укрепить.

Прежде всего, стоит разобраться, почему слабеют сосуды. Причины этого недуга можно разделить на две группы. Первая – это наследственные или аутоиммунные заболевания, в результате которых появляются кровоизлияния и гематомы. При их диагностировании требуется лечение. Вторая группа – неблагоприятные условия, ослабляющие организм в целом.

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Признаки проблем с сосудами

боли в ногах (икроножных мышцах) при ходьбе; онемение, похолодание, снижение чувствительности нижних конечностей – это признаки нарушения кровоснабжения (ишемия) ног;

головокружение, головные боли, эпизоды потери сознания, снижение памяти, быстрая утомляемость, сонливость могут являться признаками нарушения поступления крови в головной мозг;

боли в животе, связанные с приемом пищи – не исключается ишемия кишечника;

боли в области сердца, за грудиной при нагрузке, одышка – могут свидетельствовать о поражении сосудов сердца (коронарных артерий), либо о наличии аневризмы грудной аорты;

ощущение пульсации в животе, боли в животе, пояснице – являются грозными симптомами аневризмы брюшной аорты. Многие не задумываются об укреплении сосудов, пока у них не начнут развиваться сосудистые заболевания. Одним из наиболее распространенных заболеваний сосудистой системы является варикозная болезнь. Определить ее самостоятельно легко - достаточно взглянуть на ноги. Но есть и ряд других признаков, свидетельствующих о слабых сосудах:

Как укрепить сосуды

Правильный рацион питания

Если убрать из своего повседневного меню потребление «неправильных» жиров, приводящих к росту холестерина в организме, то можно значительно улучшить состояние не только сосудов, но и здоровья в целом. Также стоит включить в свой режим питания как можно больше овощей и фруктов.

Умеренные физические нагрузки

При неподвижном образе жизни тонус сосудов сильно ослабляется, для их нормального функционирования необходима двигательная активность. Даже обычная ежедневная зарядка по утрам сыграет весомую роль для улучшения здоровья сосудов.

Сосудоукрепляющие лекарства и витамины