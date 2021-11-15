Что делать со слабыми сосудами

По статистике, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает более 17 миллионов человек. Это, в свою очередь, составляет треть от общего количества умерших. "Рамблер" расскажет о признаках слабых сосудов и даст рекомендации, как их укрепить.
Прежде всего, стоит разобраться, почему слабеют сосуды. Причины этого недуга можно разделить на две группы. Первая – это наследственные или аутоиммунные заболевания, в результате которых появляются кровоизлияния и гематомы. При их диагностировании требуется лечение. Вторая группа – неблагоприятные условия, ослабляющие организм в целом.
Правильный рацион питания
Если убрать из своего повседневного меню потребление «неправильных» жиров, приводящих к росту холестерина в организме, то можно значительно улучшить состояние не только сосудов, но и здоровья в целом. Также стоит включить в свой режим питания как можно больше овощей и фруктов.
Умеренные физические нагрузки
При неподвижном образе жизни тонус сосудов сильно ослабляется, для их нормального функционирования необходима двигательная активность. Даже обычная ежедневная зарядка по утрам сыграет весомую роль для улучшения здоровья сосудов.
Сосудоукрепляющие лекарства и витамины
Это могут быть как уколы, так и простые таблетки или мази, кремы. Конечно же, не стоит самостоятельно начинать лечение лекарственными препаратами, их можно применять только после назначения вашего лечащего врача.