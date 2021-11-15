5 способов сэкономить на лекарствах до 30%

Болеть не только неприятно, но и дорого. Помимо анализов в частной клинике и больничного, который не всегда покрывается работодателем, приходится сильно тратиться на лекарства. Если подойти к делу с умом и потратить немного времени, то можно прилично сэкономить. «Рамблер» узнал у эксперта, как тратить на лекарства меньше денег.

Опытом делится Борис Городецкий — генеральный директор medtech-компании «Медиката», разработавшей первую в России платформу «Электронный рецепт».

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Сравнивать цены

Разница в стоимости одного и того же лекарства в разных аптечных сетях иногда достигает 30%. В одной аптеке подходящая акция, в другой — более демократичные цены.

Конечно, активированный уголь или жаропонижающее есть в любой ближайшей аптеке. Но если у вас длинный лист назначения, бегло просмотрите цены в разных аптеках в интернете — это может снизить сумму общего чека почти в два раза. Стоимость во многом зависеть именно от аптеки.

Цены сверяют на сайтах-агрегаторах или в специальных сервисах. Там же можно заказать лекарства и прийти за ними в аптеку. Если препараты безрецептурные, можно заказать доставку на дом.

Не вестись на маркетинг

Обращайте внимание на дозировку препарата и действующее вещество. Иногда лекарство с более приятным вкусом стоит в разы дороже.

У фармацевтов может быть в планах продать определенный препарат, который стоит дороже своих аналогов. Например, парацетамол имеет большое количество торговых названий и форм выпуска. Но надо ли платить 400 рублей за парацетамол с витамином С, если можно по отдельности купить и то, и другое в три раза дешевле?

Совет: Можно не переплачивать за препарат, в который включен, например, витамин С, а купить его отдельно. Это не так удобно, зато выгодно.

Оформить лекарственную страховку

Лекарственное страхование — это способ возместить затраты на препараты, назначенные врачом. Не нужно ни на чем экономить, искать аналогичные препараты или мониторить аптеки. Вы покупаете страховку, по которой вам компенсируют траты на лекарства до указанной в договоре суммы.

Как это работает

Вы сохраняете чеки из аптек и (важно!) врачебные назначения. Далее эти документы отправляются в процессинговый центр страховой, чтобы подтвердить назначение и факт покупки. Стоимость затрат на лекарства компенсируется постфактум.

Увы, сама система лекарственного страхования пока не очень удобная: приходится сканировать бумажные назначения и чеки, загружать на отдельную платформу, ждать пока вернут деньги.

В США, например, уже много лет работает автоматизированное лекарственное страхование. Назначения врача загружаются в облако; чтобы получить бесплатное лекарство, в аптеке нужно просто показать документы. Но и в России в последние несколько лет ведутся разработки, в том числе создание платформ электронного рецепта.

Использовать налоговый вычет

Если работаете официально, то с 2019 года можете вернуть 13% от суммы, потраченной на лекарства в прошлом году. Лекарства должны быть назначены врачом — для подтверждения вам понадобится бланк назначения.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 120 000 рублей; даже если потратили больше, вернут только 13%, или 15 600 рублей. Неиспользованный остаток на следующий год не распределяется.

Оформить вычет на лекарства можно как за себя, так и за близких родственников — родителей, супруга и несовершеннолетних детей.

Совет: Собирать бумажные рецепты и чеки не обязательно. Удобнее хранить и использовать их в цифровом виде, например, в формате электронных рецептов и чеков в мобильных приложениях.

В начале следующего года нужно взять у работодателя справку 2-НДФЛ, заполнить декларацию и отправить в ФНС. Примерно через три месяца деньги вернутся на счет. Важно: оформить возврат можно на лекарства, купленные не только в этом году, но и за два предыдущих.

Узнать у фармацевта, есть ли дешевый аналог

Согласно приказу 4н Минздрава России об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, врачи обязаны выписывать рецепты не по торговому наименованию, а только по международному непатентованному. По идее, в аптеке фармацевты должны проконсультировать пациента о самом дешевом аналоге.