Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Что паническая атака делает с организмом и как ее побороть

Катерина Саломе
1 час назад

Панические атаки относятся к расстройствам невротического уровня. Они проявляются в виде беспричинного и неконтролируемого приступа страха. По статистике, им подвержены от 10 до 20 процентов населения планеты. "Рамблер" расскажет, что паническая атака делает с организмом и как ее побороть.

Что паническая атака делает с организмом и как ее побороть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В среднем приступ панической атаки длится от 15 до 30 минут. На начальном этапе расстройство проявляется нечасто — раз в полгода. Но если оно приобрело рецидивный характер, то может проявляться один-два раза в месяц, а может случаться каждый день.

Видео дня

Симптомы

Ощущая приступ панической атаки впервые, человек не может объективно оценить происходящее и понять, что столкнулся с серьезной проблемой. Большинство пациентов списывают синдром на усталость, находят мнимую причину резко нахлынувшего страха. Панические атаки проявляются в следующих признаках:
  • острый немотивированный приступ паники;
  • мысли о внезапно приближающейся смерти конкретно в данный момент;
  • панический страх сумасшествия или совершения неконтролируемого действия.
  • нехватка воздуха, учащенное дыхание, удушье;
  • потливость;
  • озноб;
  • дрожь по телу;
  • приступ тошноты;
  • головокружение;
  • боль в груди;
  • повышение или понижение кровяного давления;
  • онемение рук или ног;
  • бессонница;
  • подавленное состояние.

Последствия

Тревога не может стать причиной смерти, но поскольку страх панических атак считается психическим расстройством, то при отсутствии лечения могут появиться серьезные осложнения, такие как:
  • астения;
  • бессонница;
  • депрессивные состояния;
  • фобии;
  • неврастения;
  • невроз.

Отказ от лечения может привести к расстройству личности, которое в запущенной стадии невозможно вылечить. У некоторых людей, страдающих от частых панических атак, может появляться отказ от пищи с последующим развитием дистрофии и заболеваний внутренних органов. Зачастую пациенты замыкаются в себе, избегая посещения психолога, и тогда ситуация может усугубляться вплоть до суицида.

Лечение

Существует два основных метода лечения панических атак: когнитивно-поведенческая психотерапия и медикаментозная терапия. Оптимальный метод лечения проблемы определяет врач-психотерапевт на основе первичного осмотра, данных анализов и физиологических особенностей организма конкретного пациента.

В случае очередного внезапного приступа можно помочь себе самостоятельно. Для этого необходимо:
  • медленно дышать;
  • максимально расслабиться, приняв лежачее или сидячее положение;
  • отвлечься, например, напеть знакомый мотив;
  • сосредоточить внимание на окружающих людях или предметах.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители