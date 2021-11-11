Панические атаки относятся к расстройствам невротического уровня. Они проявляются в виде беспричинного и неконтролируемого приступа страха. По статистике, им подвержены от 10 до 20 процентов населения планеты. "Рамблер" расскажет, что паническая атака делает с организмом и как ее побороть.

В среднем приступ панической атаки длится от 15 до 30 минут. На начальном этапе расстройство проявляется нечасто — раз в полгода. Но если оно приобрело рецидивный характер, то может проявляться один-два раза в месяц, а может случаться каждый день.

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Симптомы

острый немотивированный приступ паники;

мысли о внезапно приближающейся смерти конкретно в данный момент;

панический страх сумасшествия или совершения неконтролируемого действия.

нехватка воздуха, учащенное дыхание, удушье;

потливость;

озноб;

дрожь по телу;

приступ тошноты;

головокружение;

боль в груди;

повышение или понижение кровяного давления;

онемение рук или ног;

бессонница;

подавленное состояние. Ощущая приступ панической атаки впервые, человек не может объективно оценить происходящее и понять, что столкнулся с серьезной проблемой. Большинство пациентов списывают синдром на усталость, находят мнимую причину резко нахлынувшего страха. Панические атаки проявляются в следующих признаках:

Последствия

астения;

бессонница;

депрессивные состояния;

фобии;

неврастения;

невроз. Тревога не может стать причиной смерти, но поскольку страх панических атак считается психическим расстройством, то при отсутствии лечения могут появиться серьезные осложнения, такие как:

Отказ от лечения может привести к расстройству личности, которое в запущенной стадии невозможно вылечить. У некоторых людей, страдающих от частых панических атак, может появляться отказ от пищи с последующим развитием дистрофии и заболеваний внутренних органов. Зачастую пациенты замыкаются в себе, избегая посещения психолога, и тогда ситуация может усугубляться вплоть до суицида.

Лечение

Существует два основных метода лечения панических атак: когнитивно-поведенческая психотерапия и медикаментозная терапия. Оптимальный метод лечения проблемы определяет врач-психотерапевт на основе первичного осмотра, данных анализов и физиологических особенностей организма конкретного пациента.