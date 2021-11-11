Панические атаки относятся к расстройствам невротического уровня. Они проявляются в виде беспричинного и неконтролируемого приступа страха. По статистике, им подвержены от 10 до 20 процентов населения планеты. "Рамблер" расскажет, что паническая атака делает с организмом и как ее побороть.
В среднем приступ панической атаки длится от 15 до 30 минут. На начальном этапе расстройство проявляется нечасто — раз в полгода. Но если оно приобрело рецидивный характер, то может проявляться один-два раза в месяц, а может случаться каждый день.
Симптомы
Ощущая приступ панической атаки впервые, человек не может объективно оценить происходящее и понять, что столкнулся с серьезной проблемой. Большинство пациентов списывают синдром на усталость, находят мнимую причину резко нахлынувшего страха. Панические атаки проявляются в следующих признаках:
- острый немотивированный приступ паники;
- мысли о внезапно приближающейся смерти конкретно в данный момент;
- панический страх сумасшествия или совершения неконтролируемого действия.
- нехватка воздуха, учащенное дыхание, удушье;
- потливость;
- озноб;
- дрожь по телу;
- приступ тошноты;
- головокружение;
- боль в груди;
- повышение или понижение кровяного давления;
- онемение рук или ног;
- бессонница;
- подавленное состояние.
Последствия
Тревога не может стать причиной смерти, но поскольку страх панических атак считается психическим расстройством, то при отсутствии лечения могут появиться серьезные осложнения, такие как:
- астения;
- бессонница;
- депрессивные состояния;
- фобии;
- неврастения;
- невроз.
Отказ от лечения может привести к расстройству личности, которое в запущенной стадии невозможно вылечить. У некоторых людей, страдающих от частых панических атак, может появляться отказ от пищи с последующим развитием дистрофии и заболеваний внутренних органов. Зачастую пациенты замыкаются в себе, избегая посещения психолога, и тогда ситуация может усугубляться вплоть до суицида.
Лечение
Существует два основных метода лечения панических атак: когнитивно-поведенческая психотерапия и медикаментозная терапия. Оптимальный метод лечения проблемы определяет врач-психотерапевт на основе первичного осмотра, данных анализов и физиологических особенностей организма конкретного пациента.
В случае очередного внезапного приступа можно помочь себе самостоятельно. Для этого необходимо:
- медленно дышать;
- максимально расслабиться, приняв лежачее или сидячее положение;
- отвлечься, например, напеть знакомый мотив;
- сосредоточить внимание на окружающих людях или предметах.