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Найден способ помочь пациентам с болезнью Альцгеймера

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Исследователи из Канады выяснили, что многократное прослушивание значимой для человека музыки помогает развитию пластичности мозга у пациентов со сниженной когнитивной способностью или болезнью Альцгеймера на ранних стадиях. Статья специалистов опубликована в Journal of Alzheimer's Disease.

Найден способ помочь пациентам с болезнью Альцгеймера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В эксперименте ученых из Университета приняли участие 14 человек — шесть музыкантов и восемь обычных людей. В течение трех недель каждый из них слушал специально подобранный исследователями плейлист из персонально значимых мелодий в течение часа. До и после этого периода участникам эксперимента проводили функциональную магнитно-резонансную томографию, во время которой они слушали, как хорошо знакомую, так и похожую по стилю, но не имевшую персонального значения музыку.

Во втором случае активность мозга концентрировалась в основном в слуховой коре головного мозга. Однако при прослушивании хорошо знакомой музыки у испытуемых активировалась сеть нейронов в различных регионах мозга, в частности, в префронтальной коре — центре контроля мозга — и в подкорковых структурах головного мозга.

При этом активация этой сети менялась после периода прослушивания знакомой музыки — что свидетельствует, по мнению исследователей, об развитии нейропластичности. При этом, отмечают ученые, работа мозга у музыкантов и немузыкантов менялась разным способом.

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