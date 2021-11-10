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Какие анализы нужно сдавать, чтобы не пропустить рак

Даша Краснова
1 час назад

В 2019 году 294 тысячи россиян умерли от злокачественных новообразований. Важно помнить, что многие виды рака можно определить на ранних стадиях и успешно вылечить. "Рамблер" расскажет, какие анализы нужно сдавать, чтобы не пропустить рак.

Какие анализы нужно сдавать, чтобы не пропустить рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы определить, есть ли в организме проблемы, необходимо периодически проходить онкологические скрининги. Это поиск заболевания у условно здорового человека, который не имеет никаких жалоб на здоровье. Цель такого поиска – найти рак в начальной стадии, когда с наибольшей вероятностью его можно вылечить. Об этом в своем Instagram пишет врач-онколог Высотина Ольга.

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Оказывается, многие типы рака (рак шейки матки, желудка и прочие) дают о себе знать только на поздних стадиях. Люди в целом склонны терпеть боль и не обращать внимание на необычные симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии.

Некоторые обследования можно пройти по ОМС. Обычно направления на них выдает либо участковый врач, либо они входят в рамки диспансеризации (объем исследований зависит от возраста), более подробную информацию можно получить на сайте Государственных услуг.

На данный момент не существует никакого конкретного анализа на рак, заболевание ищут только с помощью инструментальных методов диагностики. Поэтому анализы крови, например, не говорят об отсутствии или присутствии опухоли.

  • Методом поиска для рака молочной железы является маммография, которую врачи советуют делать раз в год. До 40 лет грудь можно проверять с помощью УЗИ, подойдет также осмотр молочных желез гинекологом.
  • Чтобы вовремя отследить рай шейки матки, женщинам необходимо проходить раз в год осмотр гинекологом, сдавать мазок на онкоцитологию и тестирование на ВПЧ.
  • Рак яичников и матки поможет установить вовремя осмотр гинеколога, УЗИ малого таза раз в год.
  • УЗИ железы и определение уровня ТТГ поможет определить рак щитовидной железы.
  • С 18-ти лет всем людям необходимо делать ежегодную флюорографию, по показаниям может возникнуть необходимость сделать КТ легких. Это профилактика рака легких.
  • Опухоли кишечника ищут с помощью анализа кала на скрытую кровь. Можно сдать кал в лабораторию, а можно купить в аптеке специальную тест-полоску («гемокульттест») и провести исследование в домашних условиях. Начиная с 40 лет эту процедуру нужно делать ежегодно.
  • Изучите родинки, пятна и новообразования с дерматологом, чтобы исключить рак кожи.
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