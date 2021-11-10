В 2019 году 294 тысячи россиян умерли от злокачественных новообразований. Важно помнить, что многие виды рака можно определить на ранних стадиях и успешно вылечить. "Рамблер" расскажет, какие анализы нужно сдавать, чтобы не пропустить рак.

Чтобы определить, есть ли в организме проблемы, необходимо периодически проходить онкологические скрининги. Это поиск заболевания у условно здорового человека, который не имеет никаких жалоб на здоровье. Цель такого поиска – найти рак в начальной стадии, когда с наибольшей вероятностью его можно вылечить. Об этом в своем Instagram пишет врач-онколог Высотина Ольга.

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Оказывается, многие типы рака (рак шейки матки, желудка и прочие) дают о себе знать только на поздних стадиях. Люди в целом склонны терпеть боль и не обращать внимание на необычные симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии.

Некоторые обследования можно пройти по ОМС. Обычно направления на них выдает либо участковый врач, либо они входят в рамки диспансеризации (объем исследований зависит от возраста), более подробную информацию можно получить на сайте Государственных услуг.

На данный момент не существует никакого конкретного анализа на рак, заболевание ищут только с помощью инструментальных методов диагностики. Поэтому анализы крови, например, не говорят об отсутствии или присутствии опухоли.