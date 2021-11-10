О чем говорит повышение температуры тела и когда ее нужно сбивать

Повышение температуры тела всегда оборачивается плохим самочувствием: ознобом, слабостью, бессонницей. Причин недомогания может быть довольно много, а сбивать температуру до 38 °С градусов не рекомендуют. Как же себе помочь и что делать, если повышенная температура держится дольше 4-5 дней?

Механизм повышения температуры

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В целом механизм повышения температуры простой: это типичная иммунологическая реакция, то есть организм реагирует на появления врага — вируса или бактерий. Клетки получают сигнал о том, что нужно активизироваться. Измеряют температуру традиционно ртутным градусником (по-прежнему считается самым точным), а также с помощью инфракрасных сканеров.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что существуют механические (так называемые народные средства) и медикаментозные способы снижения температуры. Облегчить себе состояние в этот момент очень хочется, ведь в большинстве случаев мы продолжаем работать (на той же удаленке), хлопотать по хозяйству. В первом случае, чтобы облегчить состояние, некоторые прикладывают холодные компрессы на лоб, много и обильно пьют (в ход идут кипяченая вода, теплые ягодные морсы). Обтирание нужно проводить так, чтобы на коже оставались капельки жидкости. Именно их испарение и вызывает охлаждение тела.

Теперь вместе с нашим экспертом разберемся, какая температура считается допустимой, а когда стоит принимать меры.

Смитиенко Анна Викторовна Врач-терапевт, пульмонолог клиники "МедикСити", кандидат медицинских наук

Не бойтесь жаропонижающих средств

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нормальными считаются показатели температуры тела от 35,8 до 37,3 °С, причем в течение дня колебания могут достигать 1 °С. Температуру тела до 38 °С называют субфебрильной.

Поводом измерить температуру тела обычно служит плохое самочувствие: разбитость, общая слабость, головная боль, насморк и другие катаральные явления (симптомы, которые обычно встречаются при вирусных и простудных заболеваниях). Важно помнить, что температура может быть выше привычных цифр после горячего питья или приема пищи, принятия ванны или душа, если вы чересчур тепло оделись, а также после физических нагрузок.

Принято считать, что при относительно хорошем самочувствии и отсутствии хронических заболеваний температуру до 38,5 °С не нужно сбивать, поскольку это признак того, что организм борется с инфекцией. На самом деле жаропонижающие препараты существенно не влияют на работу иммунной системы, поэтому упорно терпеть головную боль или ломоту в мышцах и суставах не стоит. При этом важно регулярно измерять температуру тела, чтобы понимать, насколько ситуация серьезна.

О чем сигнализирует повышение температуры?

Как правило, это признак какого-то инфекционного процесса, в том числе хронического: так, например, при «обычной» ОРВИ температура может сохраняться 3-5 дней, при инфекционном мононуклеозе — до 1 месяца, а при хроническом тонзиллите — несколько месяцев. Реже повышенная температура тела может быть единственным симптомом аутоиммунных или аутовоспалительных заболеваний (например, системные заболевания соединительной ткани, воспалительные заболевания кишечника, спондилоартропатии) или же быть признаком опухолевого процесса (лимфомы, лимфогранулематоз).

Все перечисленные причины относят к так называемым заболеваниям с воспалительными изменениями анализов. Существует также группа невоспалительных причин низкого субфебрилитета: заболевания щитовидной железы с ее гиперфункцией, хроническая железодефицитная анемия, некоторые глистные инвазии и паразитарные заболевания, сидром вегетативной дисфункции, постинфекционный термоневроз, гипоталамический синдром с нарушением терморегуляции и другие.

Существует также физиологическое повышение температуры тела у женщин перед наступлением менструации.

Сколько в норме может держаться повышенная температура