Когда нужно сдавать анализ на онкомаркеры

«Большинство маркеров непригодны для первичной диагностики рака!», — не устают повторять врачи-онкологи. Но лаборатории по-прежнему предлагают сдать анализ крови на онкомаркеры, если вы боитесь возможного злокачественного диагноза. Для чего же на самом деле нужно это исследование? Разбирались со специалистами.

Почему онкомаркеры непригодны для диагностики рака

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Онкомаркеры — вещества, которые вырабатывает сама опухоль или клетки организма под ее влиянием. Это белки, ферменты и гормоны, которые присутствуют в норме в нашем организме, но при онкозаболевании их концентрация возрастает. Большинство маркеров непригодны для первичной диагностики рака! Их уровень растет при физической нагрузке, стрессе, инфекционных заболеваниях, гормональных перестройках, проблемах с печенью, вредных привычках. Иными словами, показатель повышается не только при опухоли, но и под действием других факторов.

Например, маркер рака яичников (СА 125) может быть повышен и при кисте, и при эндометриозе, и при опухоли яичников. Да, при раке показатель будет существенно выше, но мы зря напугаем женщину повышенной цифрой, если процесс доброкачественный.

Кроме того, при имеющейся опухоли уровень маркера может оставаться нормальным, что помешает быстрой правильной диагностике. Показатели существенно растут при распространенном процессе, на первых стадиях они мало меняются. При повышенном уровне начинаются дальнейшие ненужные и даже вредные обследования, хотя показаний к ним нет. Результат анализа спровоцирован, например, переживаниями по пути в лабораторию. Для поиска опухоли используются не анализы, а инструментальные методы обследований — рентген грудной клетки, маммография, УЗИ, колоноскопия. Если будет обнаружено новообразование, врач возьмет кусочек этой опухоли для исследования. Онкологический диагноз подтверждается только после биопсии — исследования кусочка ткани под микроскопом.

Для чего на самом деле используют онкомаркеры

Зачем тогда нужны онкомаркеры, если по ним нельзя поставить диагноз? Онкомаркеры используются для контроля при уже выявленном раке — доктор сравнивает цифры перед началом лечения и в процессе определяет, помогает ли назначенное лечение. Онкомаркеры сдают пациенты, которым проведено лечение, чтобы убедиться, что опухоль не возникла снова или не оставила метастазы. Маркеры оказывают существенную помощь, когда мы находим отдаленный метастаз, но не знаем, где находится первичная опухоль. Тогда в стандарт обследования входят онкомаркеры — и по повышению одного из них мы можем предположить, какой орган стоит обследовать более тщательно.

На что стоит обратить внимание

Онкомаркеры — это тесты, которые могут насторожить врача и пациента, но могут и ввести в заблуждение. Наиболее информативные опухолевые маркеры для злокачественных опухолей основных локализаций.

Рак молочной железы: СА 15–3, РЭА, СА 19–9, СА 72–4 2.

Рак яичников:

серозный — СА 125, НЕ4, СА 19–9, СА 72–4; муцинозный — СА 72–4, СА 125 (СА 19–9); эндометриоидный — СА 125, НЕ4 (СА 19–9); герминогенные опухоли яичников — β ХГЧ, АФП.

Однако всем без исключения проводить онкоскрининг не нужно — это дорогой и оправданный лишь в некоторых клинических случаях метод диагностики. Якобы маркерный онкоскрининг помогает выявить рак на начальной стадии. К сожалению, это не так. Опухолевые маркеры — это ценнейшее исследование для врача-онколога и важная составляющая всего диагностического процесса в онкологии. Маркера, единого для всех злокачественных новообразований, не существует. Ни один из уже имеющихся не обладает 100% специфичностью и чувствительностью, достаточными для того, чтобы рекомендовать его в качестве скринингового теста на наличие злокачественного новообразования в общей популяции пациентов. По этой же причине не должен использоваться как метод первичной диагностики злокачественного образования.

При опухолях разных органов появляются характерные именно для них онкомаркеры. Они с большим или меньшим постоянством встречаются у многих, но не у всех заболевших одним и тем же видом рака. Причем один и тот же маркер может обнаруживаться при нескольких видах новообразований. Также могут обнаруживаться у больных с доброкачественными опухолями, с вирусными заболеваниями, при аутоиммунных расстройствах, при воспалительных заболеваниях и даже у здоровых людей.

Какие симптомы должны насторожить

На самом деле есть данные анализов крови, которые могут насторожить. Сюда относится снижение гемоглобина (при отсутствии алиментарной и иных анемий), снижение уровня альбумина, умеренный лейкоцитоз и СОЭ. Универсальных симптомов нет, так как существуют «немые» раки, то есть бессимптомные, растущие годами, а то и десятилетиями. Но есть ряд симптомов, которые косвенно указывают на рак. Это усталость, бледность кожи и слизистых, пятна на коже, неприятный запах исходящий от ракового больного, отвращение к пище или извращение вкусов. Опять же, перечень этих симптомов характерен и для ряда других заболеваний.