10 невообразимых вещей, которые могут произойти во сне

Мы привыкли воспринимать сон как отдых — это драгоценное время, когда вы можете отдохнуть от всей суеты мира и подзарядить свой уставший за день организм. Подразумевается, что каждое утро мы должны просыпаться в отличном самочувствии и расположении духа. Однако для некоторых людей ночь сна может обернуться трагедией, преступлением или даже смертью…

Во время эпизодов лунатизма люди пребывают в полуосознанном состоянии — половина их мозга бодрствует, а вторая половина — спит. Они не чувствуют боли и, как правило, не способны оценивать свои поступки. Но при этом могут осуществлять достаточно сложные действия.

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Сегодня мы расскажем вам о 10 самых невообразимых вещах, которые люди вытворяют во сне, — от вождения машины до выпрыгивания из окна.

1. Отправка электронной почты

Исследователи из Университета Толедо сообщают о девушке, которая встала посреди ночи, включила компьютер и отправила по электронной почте приглашения на вечеринку своим друзьям. Несмотря на то что пока зарегистрирован всего один такой случай, у этого феномена уже есть название — «Zzz-mail­ing». Девушка заснула около 10 вечера. Через пару часов она написала и отправила три имейла. В одном из них говорилось: «Приходи завтра и приведи в порядок эту чертову дыру. Ужин и напитки, 16:00. Приноси только вино и икру». Другой кратко восклицал: «Какого…»

Она никогда раньше не страдала лунатизмом и была во вполне объяснимом шоке на следующее утро, когда один из ее друзей позвонил сказать, что принимает ее приглашение. Лунатики часто не помнят ничего или почти ничего из того, что они делали во сне. Их сознание находится в измененном состоянии, однако они способны выполнять достаточно сложные действия. Исследователи говорят, что причиной «Zzz-mail­ing» могли стать рецептурные препараты, которые принимала девушка.

2. Выпрыгивание из окна

Люди, страдающие REM-расстройством, часто осуществляют то, что им снится. «Жизнь, как во сне» обычно подразумевает что-то хорошее, но только не в их случае. В 2007 году спящий подросток вышел из окна 4 го этажа. Пролетев около 9 метров, он приземлился на тротуар, где продолжил спать, ничего не заметив. Парень не принимал ни алкоголя, ни наркотиков.

Комик Майк Бирбиглия (на фото) однажды во сне выпрыгнул из окна гостиничного номера на втором этаже и провалился в лобби. Он проснулся весь покрытый резаными ранами, на которые ему пришлось наложить 33 шва. Бирбиглия, которому диагностировали REM-расстройство, признается, что до этого страдал лунатизмом на протяжении нескольких лет. «Я, помню, часто думал: «Кажется, это может быть опасным. Наверное, стоит сходить к врачу…» А потом я думал: «Ну, может, мне просто надо поужинать»», — говорит актер.

3. Реальные «спящие красавицы»

Жертв синдрома Клейне—Левина часто называют реальными спящими красавицами. Они в прямом смысле слова могут проспать всю жизнь. Периоды сонливости, как например у девушки на фото по имени Аланна Вонг, могут длиться пару дней или даже вплоть до 8 месяцев!

В редкие моменты бодрствования их поведение становится непредсказуемым — они могут плакать без повода, страдать обжорством и впадать в детство. Когда они просыпаются после такого периода, их организм пытается постепенно вернуться к нормальному состоянию, однако это не так просто. Они могут неделями и месяцами обходиться без эпизодов сонливости, возвращаясь к нормальной когнитивной функции. Обладатели синдрома проходят курс лечения, но его симптомы могут никогда не уйти окончательно.

4. Вождение автомобиля

Ambien (золпидем) — популярное снотворное, которое часто фигурирует при аресте водителей. Принимающие Ambien могут вытворять странные вещи и всегда выделяются на фоне других водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, особенно если нарушают дозировку. Они ездят против движения, врезаются в фонарные столбы и не обращают внимания на полицейских. За последние 10 лет дважды были зарегистрированы случаи, когда водители во сне въезжали в супермаркет. Еще один случай рассказывает о медсестре, одетой в одну тонкую ночную рубашку, которая в мороз врезалась в другую машину, а потом и вовсе решила пописать посреди перекрестка. Когда подъехала полиция, она начала с ними драться. Водители-лунатики часто отличаются зомбированным взглядом. Очень редко они потом помнят, как садились за руль после того, как приняли лекарство.

5. Проклятие Ондины

Лиам Дербишир (на фото) страдает синдромом «Проклятие Ондины», который встречается у одного из 30 миллионов. Проклятие Ондины — это расстройство, при котором человек перестает дышать, как только засыпает. Если он уснет, он может умереть в течение часа. К 2006 году в мире было известно всего 200 таких случаев. Пациентам требуется трахеостомия — то есть трубка в шее, помогающая дышать. Чтобы выжить, им приходится проводить всю жизнь рядом с аппаратом искусственного дыхания, который подсоединяется к трубке, когда они ложатся спать. Родители Лиама должны постоянно следить за тем, чтобы он не устал и случайно не уснул, особенно в машине. Синдром проклятия Ондины настолько редок, что многие врачи никогда с ним не сталкиваются и могут вовремя не поставить правильный диагноз.

6. Секс

Сексомния — это такое чудесное расстройство, при котором люди занимаются сексом во сне. Чаще всего оно встречается среди тех, кто страдает другими формами лунатизма, но везет не всем — всего 8% пациентов, обращающихся за лечением расстройств сна, сообщают о сексомнии. Всего от сексомнии «страдают» 1,5% населения, большинство из них — мужчины. Как и при любом лунатизме, чаще всего они не помнят, что делали во сне. При этом у них отсутствуют сдерживающие факторы и предубеждения, обычно ограничивающие сексуальную фантазию наяву, поэтому их секс во сне отличается особой изощренностью. Однако это не всегда нравится их партнерам, у которых никто не спрашивает согласия. Многие из них задаются вопросом, с кем себя в данный момент представляет спящий. Ну а некоторых это просто раздражает.

7. Покорение высот

Увидев силуэт на башенном кране в 2 часа ночи, прохожие подумали, что кто-то пытается покончить с жизнью. Оказалось, что это девушка-лунатик, которая, по всей видимости, незаметно вышла из дома, прошла незамеченной мимо охраны стройплощадки и умудрилась во сне взобраться на высоту 40 метров. Все это время она не имела ни малейшего понятия о том, что находится на волосок от смерти. Пожарный взобрался к ней, но не смог разбудить, боясь, что, проснувшись, она запаникует, упадет и разобьется. В итоге спасательная операция заняла два часа — девушку спустили вниз при помощи гидравлического подъемника, целую и невредимую. Позже ее родители признались, что она часто страдала лунатизмом.

8. Ночные кошмары

Настоящие ночные кошмары — это не просто «плохие сны», которые вполне обычны и иногда случаются практически у всех. Ночные кошмары преследуют от 1 до 6% детей и менее 1% взрослых. Они случаются во время фаз глубокого сна, обычно начинаются в раннем детстве и исчезают в подростковом возрасте. Эпизоды ночных кошмаров могут происходить с интервалами в несколько дней или недель, каждую ночь подряд или неоднократно повторяться в течение ночи.

Глаза у таких парасомников широко открыты, на лице — выражение ужаса и паники, они потеют, сердцебиение учащается. Часто они кричат — на находящихся рядом или просто в пустоту, дерутся и как будто пытаются от чего-то убежать. Во время эпизодов их невозможно успокоить, потому что они при этом все-таки спят.

9. Убийство

К 2005 году было зарегистрировано 68 случаев «лунатических» убийств. Например, ранним утром 23 мая 1987 года 23-летний канадец Кеннет Паркс встал с кровати, во сне сел за руль, проехал больше 20 км и вломился в дом своих тещи и тестя. Там он придушил тестя до потери сознания и зарезал тещу кухонным ножом, предварительно ударив ее монтировкой.

Что самое удивительное, после этого он, все так же во сне, приехал в полицейский участок, весь в крови и панике. Сухожилия на его руках были перерублены пополам, но он не показывал никаких признаков боли. Показания его электроэнцефалограммы, подделать которые не представляется возможным, были нетипичны даже для парасомника. В итоге суд заключил, что на протяжении всего инцидента он находился в состоянии лунатизма, и вынес оправдательный приговор.

10. Создание шедевров искусства

Ли Хадвин с детства страдал лунатизмом. Поэтому неудивительно, что сейчас он ведет параллельную жизнь во сне. Он начал рисовать во сне с четырех лет, а в подростковом возрасте его простые детские рисунки переросли в нечто более изощренное. Его называют «Кипассо». Он говорит, что странно себя чувствует, потому что не испытывает никакого интереса к искусству или живописи во время бодрствования. И он не помнит ничего из того, что делал во сне.