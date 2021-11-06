Можно ли делать пластические операции в локдаун

Введение карантинных ограничений в крупных городах заставляет быстро менять все свои планы. Касается это и пластических операций: сеанс у востребованного хирурга можно прождать несколько месяцев.

Нужно ли отменять или переносить операции из-за локдауна? Отвечает пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

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Можно ли проводить пластические операции в период локдауна?

На сегодня введенные в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России ограничения не накладывают запретов на проведение пластических операций.

Запрещена работа стоматологий без острой боли, в некоторых городах запрещена плановая медицинская помощь в государственных поликлиниках пациентам без сертификатов о вакцинации.

Но пластическая хирургия в эти перечни не включена, поэтому операции идут как запланировано.

Не опасно ли делать пластику во время локдауна?

В целом, нет, не опасно. Клиники пластической хирургии соблюдают все те же меры предосторожности, что и обычные медицинские учреждения: маски, перчатки, регулярные дезинфекции поверхностей, помещений.

В нашей клинике весь персонал вакцинирован, я внимательно за этим слежу. Сам одним из первых в прошлом году сделал прививку, потому что считаю это важным и нужным для всех нас.

Многие пациенты даже радуются, что операция выпала на период локдауна: можно спокойно отлежаться дома без лишних соблазнов и поводов куда-то пойти. Дополнительные выходные станут идеальным реабилитационным периодом, когда пациент сможет соблюдать режим покоя и отдыха после операции.

Какие меры предосторожности предпринять перед пластической операцией в локдаун?

Анализы. Все наши пациенты за 2-3 дня до операции сдают анализы на иммуноглобулины M и G, чтобы исключить наличие вируса COVID-19 в организме. Если пациент вакцинирован, мы просим предоставить сертификат о вакцинации и свежий ПЦР-тест — даже после прививки есть вероятность заболеть. Если все анализы хорошие, то ничего не мешает проведению операции.

Обследование. Перед пластической операцией пациенты проходят полноценное обследование организма, сдают анализы, посещают профильных специалистов. Это нужно, чтобы выявить патологии и заболевания, которые могут стать противопоказаниями к пластике или причиной возможных осложнений. Пока в нашей практике чаще приходится отказывать в операциях из-за хронических заболеваний, а не из-за коронавируса.

Самоизоляция. Пациентам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции перед операцией, чтобы снизить вероятность заражения. Также можно делать домашние экспресс-тесты: они позволяют выявить наличие вируса на ранних стадиях.

Спокойствие и позитивный настрой. Вообще я придерживаюсь мнения, что во многом за успех операции отвечает позитивный настрой пациента, его хорошее эмоциональное состояние. Если вы обеспокоены, боитесь заразиться и заболеть, то организм с большей вероятностью негативно отреагирует на вмешательство, реабилитация пройдет тяжелее и займет больше времени.