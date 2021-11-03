Названы первые признаки развивающейся деменции

Деменция — недуг, к сожалению, многим знакомый не понаслышке. Это хроническая прогрессирующая болезнь, при которой постепенно ухудшается познавательная способность человека.

В беседе с «Рамблером» врач-невролог клиники «Естественная медицина», гипнотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Соцкова подробно ответила на вопросы о деменции: ее первых признаках, видах, стадиях недуга и многом другом.

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Виды деменции и ее симптомы

Деменция вызывает ухудшение памяти, ориентировку во времени и пространстве, узнавание людей и предметов. Существуют различные виды деменции, и одни из них наследуемые, другие — нет.

Большинство случаев деменции (более 90 процентов) связаны с патологическими процессами, которые происходят в мозге. Это болезнь Альцгеймера, болезнь пика, болезнь Диффузных телец Леви.



Если мы говорим о видах деменции, то болезнь Альцгеймера — это прогрессирующий процесс с постепенной атрофией различных долей головного мозга. Это генетически запрограммированное заболевание: оно может передаваться по наследству, может возникать при отсутствии родственников с таким заболеванием. Но чаще всего после 65 лет болезнь Альцгеймера связана не с наследственностью, а с образом жизни человека.

Вероятность болезни повышают и физическая, и интеллектуальная активность, и обменные нарушения, и сосудистые заболевания, и черепно-мозговые травмы, и алкоголь, курение.

Наследственным типом деменции является и лобно-височная деменция. Она также развивается в 50-65 лет.

Типичные для этого заболевания симптомы: снижение критики, пренебрежение принятыми в обществе правилами поведения, расстройство речи.

"Если сравнивать с болезнью Альцгеймера, лобно-височная деменция прогрессирует медленнее, поэтому считается более мягкой".

Ранние признаки деменции

Говоря о ранних признаках деменции, мы можем фокусироваться на состояниях, которые возникли недавно (от 3 до 6 месяцев), и не исчезают длительное время: ухудшение памяти на недавние события, трудности с концентрацией внимания, более быстрое утомление при умственных нагрузках, ошибки при подборе слова, потеря интереса к любимым занятиям и хобби, пренебрежение личной гигиеной, изменение поведения, затруднения в финансовых вопросах (сложно посчитать расходы/доходы, оплатить счета), трудности с освоением новых гаджетов, нарушение ориентации в хорошо знакомых местах, трудности в принятии повседневных решений (что купить, что надеть).

Если при тестировании на деменцию, у вас или у вашего близкого человека найдены признаки этого заболевания, нужно обратиться к врачу, который специализируется на его лечении, пройти дополнительную диагностику для уточнения диагноза, подбора специфического лечения, так как самолечение или игнорирование симптомов может забрать время, которое очень важно при лечении деменции. Чем раньше начато лечение, тем лучше перспективы для пациента.

Существует несколько стадий деменции

Легкая деменция. Для этой стадии характерны утрата профессиональных навыков, уменьшение круга общения, ослабление интересов, ухудшение самочувствия. Сохраняются навыки самообслуживания, но человек, начавший лечение раньше, сможет гораздо дольше сохранить эти навыки.

При умеренной деменции человек уже нуждается в постоянном уходе, он теряет навыки самообслуживания и, соответственно, находиться в квартире одному такому пациенту опасно. Человек может забыть выключить воду, газ и сам себя травмировать. Своевременно начатое лечение на этой стадии позволяет профилактировать усугубление ситуации.