Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Панические атаки: что это и как от них избавиться

Мария Иглина
2 часа назад

Многие люди сталкиваются с неконтролируемыми и беспричинными приступами паники. Однако далеко не все знают, что панические атаки можно контролировать и даже лечить. "Рамблер" расскажет подробнее об этом состоянии и как с ним бороться.

Панические атаки: что это и как от них избавиться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Синдрому панической атаки подвержены около пяти процентов людей от 25 до 64 лет. При этом женщины страдают от панических атак чаще мужчин. Обычно приступ провоцирует резкий выброс адреналина — гормона, который готовит тело к реакции на потенциально опасную ситуацию. Проявляется это состояние ускоренным сердцебиением, дыхание становится более интенсивным, что приводит к гипервентиляции легких и снижению уровня оксида углерода в крови — именно эта реакция вызывает головокружение, онемение конечностей, покалывание в пальцах.

Панические атаки делятся на три вида: спонтанная, ситуационная и условно-ситуационная. Первая проявляется внезапно, без всяких заметных причин, вторая возникает на фоне конкретной травмирующей ситуации или в ожидании такой ситуации, например, экзамена. А условно-ситуационная паническая атака зачастую проявляется после некого воздействия на нервную систему, например, при приеме алкоголя, кофеина или запрещенных веществ.

Что касается первой помощи при приступах, то в первую очередь необходимо нормализовать дыхание. Для этого можно дышать в плотно прижатый к носу и рту бумажный пакет или в сложенные "чашечкой" ладони. Затем важно перестать думать об этой панике, то есть переключить фокус активного внимания. Также нужно повторять себе во время приступа, что атака закончится через несколько минут, поскольку все эти симптомы неопасны и не представляют угрозы для жизни.

А чтобы избавиться от панических атак, необходимо обратиться за помощью к профильному специалисту. При грамотном комплексном подходе можно излечиться от приступов достаточно быстро. Для начала следует обратиться к терапевту, далее могут потребоваться дополнительные консультации эндокринолога, невролога, кардиолога и психотерапевта.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители