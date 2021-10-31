Панические атаки: что это и как от них избавиться

Многие люди сталкиваются с неконтролируемыми и беспричинными приступами паники. Однако далеко не все знают, что панические атаки можно контролировать и даже лечить. "Рамблер" расскажет подробнее об этом состоянии и как с ним бороться.

Синдрому панической атаки подвержены около пяти процентов людей от 25 до 64 лет. При этом женщины страдают от панических атак чаще мужчин. Обычно приступ провоцирует резкий выброс адреналина — гормона, который готовит тело к реакции на потенциально опасную ситуацию. Проявляется это состояние ускоренным сердцебиением, дыхание становится более интенсивным, что приводит к гипервентиляции легких и снижению уровня оксида углерода в крови — именно эта реакция вызывает головокружение, онемение конечностей, покалывание в пальцах.

Панические атаки делятся на три вида: спонтанная, ситуационная и условно-ситуационная. Первая проявляется внезапно, без всяких заметных причин, вторая возникает на фоне конкретной травмирующей ситуации или в ожидании такой ситуации, например, экзамена. А условно-ситуационная паническая атака зачастую проявляется после некого воздействия на нервную систему, например, при приеме алкоголя, кофеина или запрещенных веществ.

Что касается первой помощи при приступах, то в первую очередь необходимо нормализовать дыхание. Для этого можно дышать в плотно прижатый к носу и рту бумажный пакет или в сложенные "чашечкой" ладони. Затем важно перестать думать об этой панике, то есть переключить фокус активного внимания. Также нужно повторять себе во время приступа, что атака закончится через несколько минут, поскольку все эти симптомы неопасны и не представляют угрозы для жизни.